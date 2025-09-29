Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Испании, ничья Бразилии, Аргентина взяла три очка

В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.

В очередной игровой день было сыграно 4 матча 1-го тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе C Бразилия стартовала на турнире, сыграв вничью с Мексикой (2:2), а Испания потерпела сенсационное поражение в матче с Марокко (0:2),

В группе D на старте Аргентина одержала убедительную победу над Кубой (3:1), а Италия обыграла Австралию (1:0).

Днем ранее сборная Украины U-20 начала турнир с победы над Южной Кореей (2:1). Следующий матч команда Дмитрия Михайленко проведет 30 сентября в 23:00 против сверстников из Панамы.

Чемпионат мира 2025 U-20

1-й тур. Чили. 27 сентября 2025

29.09. 02:00. Бразилия U20 – Мексика U20 – 2:2

Голы: Рафаэл Коутиньо, 21, Луиджи, 76 – Домингес, 10, Очоа, 86

29.09. 02:00. Куба U20 – Аргентина U20 – 1:3

Голы: Перес, 45+4 – Сарко, 3, 41, Субиабре, 90

28.09. 23:00. Италия U20 – Австралия U20 – 1:0

Голы: Маннини, 10 (пен)

28.09. 23:00. Марокко U20 – Испания U20 – 2:0

Голы: Забири, 54, Яссин, 58

Турнирная таблица

Инфографика