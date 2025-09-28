Итоги первого дня ЧМ U-20. Украина с 3 очками занимает 2-ю позицию в группе
Сине-желтая команда обыграла Южную Корею со счетом 2:1
В Чили в ночь с 27 на 28 сентября стартовал чемпионат мира 2025 U-20
Сборная Украины U-20 одержала победу на старте турнира в поединке против Южной Кореи U-20 (2:1)
27 сентября 2025 года в Вальпараисо команда Дмитрия Михайленко обыграли соперников из Южной Кореи со счетом 2:1.
Голы у сине-желтых забили Геннадий Синчук и Александр Пищур. Во втором тайме оппоненты сумели отыграть один мяч.
В другом матче группы Южная Корея выиграла победу у Панамы (3:2) благодаря голу на 90+4 минуте.
Украина и Парагвай лидируют в группе B (по 3 очка), Южная Корея и Панама идут без набранных баллов.
Во втором туре 30 сентября Украина сыграет с Панамой, а Парагвай встретится с Южной Кореей.
В другой группе с побед стартовали Япония (над Египтом 2:0) и Чили (над Новой Зеландией 2:1).
Чемпионат мира 2025 U-20
1-й тур. Чили. 27 сентября 2025
Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2
Голы: Ким Мен-Чжун, 79 – Геннадий Синчук, 13, Александр Пищур, 16
Парагвай U-20 – Панама U-20 – 3:2
Голы: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальеро Флейтас, 90+4 – Круг, 5, Херберт, 76
Япония U-20 – Египет U-20 – 2:0
Голы: Ичихара, 29, Исии, 48
Чили U-20 – Новая Зеландия U-20 – 2:1
Голы: Миллан, 54, Гаркес Гомес, 90+7 – Уокер, 85
Турнирные таблицы
Видеообзор матча: Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2
