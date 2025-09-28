Итоги первого дня ЧМ U-20. Украина с 3 очками занимает 2-ю позицию в группе

В Чили в ночь с 27 на 28 сентября стартовал чемпионат мира 2025 U-20

Сборная Украины U-20 одержала победу на старте турнира в поединке против Южной Кореи U-20 (2:1)

27 сентября 2025 года в Вальпараисо команда Дмитрия Михайленко обыграли соперников из Южной Кореи со счетом 2:1.

Голы у сине-желтых забили Геннадий Синчук и Александр Пищур. Во втором тайме оппоненты сумели отыграть один мяч.

В другом матче группы Южная Корея выиграла победу у Панамы (3:2) благодаря голу на 90+4 минуте.

Украина и Парагвай лидируют в группе B (по 3 очка), Южная Корея и Панама идут без набранных баллов.

Во втором туре 30 сентября Украина сыграет с Панамой, а Парагвай встретится с Южной Кореей.

В другой группе с побед стартовали Япония (над Египтом 2:0) и Чили (над Новой Зеландией 2:1).

Чемпионат мира 2025 U-20

1-й тур. Чили. 27 сентября 2025

Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2

Голы: Ким Мен-Чжун, 79 – Геннадий Синчук, 13, Александр Пищур, 16

Парагвай U-20 – Панама U-20 – 3:2

Голы: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальеро Флейтас, 90+4 – Круг, 5, Херберт, 76

Япония U-20 – Египет U-20 – 2:0

Голы: Ичихара, 29, Исии, 48

Чили U-20 – Новая Зеландия U-20 – 2:1

Голы: Миллан, 54, Гаркес Гомес, 90+7 – Уокер, 85

Турнирные таблицы

Видеообзор матча: Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2