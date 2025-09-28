Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги первого дня ЧМ U-20. Украина с 3 очками занимает 2-ю позицию в группе
Молодёжный чемпионат мира U20
Чили U20
28.09.2025 02:00 – FT 2 : 1
Новая Зеландия U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
28 сентября 2025, 14:51 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:59
288
0

Итоги первого дня ЧМ U-20. Украина с 3 очками занимает 2-ю позицию в группе

Сине-желтая команда обыграла Южную Корею со счетом 2:1

28 сентября 2025, 14:51 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:59
288
0
Итоги первого дня ЧМ U-20. Украина с 3 очками занимает 2-ю позицию в группе
УАФ

В Чили в ночь с 27 на 28 сентября стартовал чемпионат мира 2025 U-20

Сборная Украины U-20 одержала победу на старте турнира в поединке против Южной Кореи U-20 (2:1)

.Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

27 сентября 2025 года в Вальпараисо команда Дмитрия Михайленко обыграли соперников из Южной Кореи со счетом 2:1.

Голы у сине-желтых забили Геннадий Синчук и Александр Пищур. Во втором тайме оппоненты сумели отыграть один мяч.

В другом матче группы Южная Корея выиграла победу у Панамы (3:2) благодаря голу на 90+4 минуте.

Украина и Парагвай лидируют в группе B (по 3 очка), Южная Корея и Панама идут без набранных баллов.

Во втором туре 30 сентября Украина сыграет с Панамой, а Парагвай встретится с Южной Кореей.

В другой группе с побед стартовали Япония (над Египтом 2:0) и Чили (над Новой Зеландией 2:1).

Чемпионат мира 2025 U-20

1-й тур. Чили. 27 сентября 2025

Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2

Голы: Ким Мен-Чжун, 79 – Геннадий Синчук, 13, Александр Пищур, 16

Парагвай U-20 – Панама U-20 – 3:2

Голы: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальеро Флейтас, 90+4 – Круг, 5, Херберт, 76

Япония U-20 – Египет U-20 – 2:0

Голы: Ичихара, 29, Исии, 48

Чили U-20 – Новая Зеландия U-20 – 2:1

Голы: Миллан, 54, Гаркес Гомес, 90+7 – Уокер, 85

Турнирные таблицы

Видеообзор матча: Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2

По теме:
Отец Пищура рассказал об историческом голе сына на чемпионате мира
Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2. Успешный старт. Видео голов и обзор
MLS. Ассисты Смолякова, поражение команды Чеберко, Сваток просидел в запасе
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Геннадий Синчук Южная Корея - Украина Александр Пищур-младший статистические расклады сборная Панамы по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Футбол | 28 сентября 2025, 12:13 12
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва

Греческий клуб ожидает, что тренер решит все вопросы с УАФ

ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27 сентября 2025, 22:41 9
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером

Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1

Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью
Футбол | 28.09.2025, 15:00
Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью
Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 19:59
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 35
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 4
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 15
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем