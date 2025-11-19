Не Салах. Определен лучший игрок года в Африке. Пришлось прийти с каталкой

27-летний марокканский правый защитник Ашраф Хакими из ПСЖ (Франция) стал лучшим игроком 2025 года в Африке.

Хакими получил приз от Конфедерации африканского футбола 19 ноября в Рабате (Марокко), где и состоялась церемония вручения наград.

Конкурентами Ашрафа были Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль) и Виктор Осимхен (Нигерия, Галатасарай). Ни Салах, ни Осимхен на мероприятие не приехали.

А вот Хакими, который получил жуткую травму ноги в матче Лиги чемпионов против Баварии и выпал минимум на два месяца, пришел на награждение со специальной каталкой.

Помимо приза лучшему игрока года, в Рабате также были объявлены обладатели следующих наград:

Лучший вратарь года – Яссин Буну (Марокко, Аль-Хиляль)

Лучшая сборная года – Марокко U-20

Лучший клуб года – Пирамидс (Египет)

Лучший тренер – Бубишта (Кабо-Верде)

Лучший молодой игрок – Отман Маамма (Марокко, Уотфорд)

Лучший игрок на территории Африки – Фистон Мэйле (ДР Конго, Пирамидс)

Achraf Hakimi pulled to the 2025 CAF Awards on a knee walker 🤕 pic.twitter.com/duMHc1sMoM — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 19, 2025

