Не Салах. Определен лучший игрок года в Африке. Пришлось прийти с каталкой
Ашраф Хакими получил награду от Конфедерации африканского футбола
27-летний марокканский правый защитник Ашраф Хакими из ПСЖ (Франция) стал лучшим игроком 2025 года в Африке.
Хакими получил приз от Конфедерации африканского футбола 19 ноября в Рабате (Марокко), где и состоялась церемония вручения наград.
Конкурентами Ашрафа были Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль) и Виктор Осимхен (Нигерия, Галатасарай). Ни Салах, ни Осимхен на мероприятие не приехали.
А вот Хакими, который получил жуткую травму ноги в матче Лиги чемпионов против Баварии и выпал минимум на два месяца, пришел на награждение со специальной каталкой.
Помимо приза лучшему игрока года, в Рабате также были объявлены обладатели следующих наград:
- Лучший вратарь года – Яссин Буну (Марокко, Аль-Хиляль)
- Лучшая сборная года – Марокко U-20
- Лучший клуб года – Пирамидс (Египет)
- Лучший тренер – Бубишта (Кабо-Верде)
- Лучший молодой игрок – Отман Маамма (Марокко, Уотфорд)
- Лучший игрок на территории Африки – Фистон Мэйле (ДР Конго, Пирамидс)
Achraf Hakimi pulled to the 2025 CAF Awards on a knee walker 🤕 pic.twitter.com/duMHc1sMoM— ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 19, 2025
