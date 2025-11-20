Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
20 ноября 2025, 15:43 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:48
Месси мог играть за топовую европейскую сборную. Известны подробности

Легендарный аргентинец мог представлять Испанию

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Экс-тренер сборной Аргентины Хосе Пекерман рассказал о том, что легендарный Лионель Месси мог выступать за сборную Испании:

«Когда я покинул сборную, тренерский штаб продолжил работать с Уго Токалли. Я отправился в Европу, чтобы продолжить карьеру, улучшить навыки и учиться. В Испании мы узнали о Лионеле Месси после турнира U-17 в Финляндии, где он играл за «Фурию Роху».

Я сказал Токалли, что впечатлен, что он игрок будущего, я не мог ошибаться, он новая звезда аргентинского футбола, это просто благословение. К тому времени документы были готовы к поездке 18-летнего Месси на чемпионат мира U-20 в составе сборной Испании. Нам нужно было поторопиться. Затем началась операция.

Токалли сказал мне, что команда готова к чемпионату Южной Америки среди игроков до 20 лет, который должен был начаться через месяц. «Как вы можете говорить мне, что там есть какой-то парень?» Я ответил ему, что не хочу, чтобы Месси играл без необходимости, просто чтобы он сыграл товарищеский матч, чтобы он был в поле зрения ФИФА. И мы больше никогда не услышим об Испании.

Тогда я попросил президента Федерации футбола Аргентины найти команду, которую хорошо знал Токалли. Было условие: матч должен был состояться на стадионе Аргентинос Хуниорс, где играл Диего Марадона»

Ранее Лионель Месси рассказал о своем уходе из «Барселоны».

сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу Лионель Месси сборная Испании по футболу U-17 сборная Аргентины по футболу U-20
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
