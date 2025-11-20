МЕССИ – об уходе из Барселоны: «Не все было идеально, бывали трудности»

Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал, почему в свое время решил покинуть расположение каталонской Барселоны. Аргентинец признался, что очень любит этот клуб.

«Честно говоря, мы столько всего пережили вместе, хорошего и не очень, что это нормально для столь многолетней карьеры. Не все идеально, бывают трудные времена.

Но что ж, это мой дом, мое место, мои люди. Я бы с удовольствием провел там всю свою карьеру, не переходя в другой клуб. И... В Европе играл бы только там», – сказал Месси.

Легендарный аргентинец перешел из Барселоны в ПСЖ в августе 2021 года. Сейчас Лионель Месси выступает в MLS за Интер Майами.