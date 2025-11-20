МЕССИ: «Я бы с радостью провел там всю свою карьеру»
Слова застряли в горле
Лионель Месси не смог сдержать эмоций во время просмотра ролика, в котором фанаты выражали ему благодарность за время, проведенное в каталонском клубе. Аргентинский нападающий был удостоен награды от Diario Sport как лучший игрок в истории «Барселоны».
После трогательного видео глаза форварда «Интер Майами» заблестели, а речь давалась ему с большим трудом – слова буквально застревали в горле.
«Честно говоря, мы пережили вместе множество событий – и хороших, и не очень, – что является нормой для столь долгой карьеры. Не все всегда идеально, случаются и трудности. Но это мой дом, мое место, мои люди. Я бы с радостью провел там всю свою карьеру, никуда не уходя. И, да... В Европе я играл бы только за «Барселону», – поделился Месси своими чувствами.
Lionel Messi's priceless reaction to messages from Barcelona fans 🥹💔— 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) November 19, 2025
pic.twitter.com/CzDOViprzV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей готовится к Кубку короля
Путевки получили Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия