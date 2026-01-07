Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лионель МЕССИ: «Вся эта ерунда имеет последствия. Мне не нравится...»
Major League Soccer
Аргентинец рассказал, как социальные сети влияют на его жизнь

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинец Лионель Месси, ныне выступающий в MLS за Интер Майами, рассказал о влиянии социальных сетей на свою жизнь.

«Иногда мне хочется отписаться от кого-то, но я не отписываюсь, потому что знаю, к чему это может привести... Вся эта ерунда имеет последствия.

В этом смысле это то, что беспокоит меня больше всего. Мне не нравится, когда меня обсуждают в любом контексте, кроме игры в футбол», – сказал Месси.

В своей карьере Лионель выступал за Барселону и французский ПСЖ. В настоящее время аргентинец выступает за Интер Майами в MLS.

Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Ole
