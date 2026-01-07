Лионель МЕССИ: «Вся эта ерунда имеет последствия. Мне не нравится...»

Легендарный аргентинец Лионель Месси, ныне выступающий в MLS за Интер Майами, рассказал о влиянии социальных сетей на свою жизнь.

«Иногда мне хочется отписаться от кого-то, но я не отписываюсь, потому что знаю, к чему это может привести... Вся эта ерунда имеет последствия.

В этом смысле это то, что беспокоит меня больше всего. Мне не нравится, когда меня обсуждают в любом контексте, кроме игры в футбол», – сказал Месси.

В своей карьере Лионель выступал за Барселону и французский ПСЖ. В настоящее время аргентинец выступает за Интер Майами в MLS.