Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Тренер сборной Украины U-20: «Там игроки сильнее, чем в Украине»

Михайленко высказался о силе игроков в Южной Америке

Тренер сборной Украины U-20: «Там игроки сильнее, чем в Украине»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко рассказал о том, какие отличия от украинских игроков он увидел на молодежном чемпионате мира в Чили.

«На ЧМ в Чили мы увидели, что очень высокое индивидуальное мастерство у молодых игроков из Южной Америки. Не только Бразилия или Аргентина, а и Парагвай, Уругвай, Колумбия. Это будущее футбола».

«Они сильнее наших? Конечно, они сильнее. И у них очень большое количество игроков. Возможно, они тактически не такие грамотные, как у нас, но в плане индивидуального мастерства они на высоком уровне уже сейчас», – сказал Михайленко.

Сборная Украины U-20 на ЧМ вылетела в 1/8 финала.

