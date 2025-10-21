Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Список финалов ЧМ U-20. Первый триумф Марокко, прервалась серия Аргентины
Молодежные турниры
21 октября 2025, 05:35 | Обновлено 21 октября 2025, 05:39
Список финалов ЧМ U-20. Первый триумф Марокко, прервалась серия Аргентины

Сборная Украины дошла до 1/8 финала, где уступила испанцам

Список финалов ЧМ U-20. Первый триумф Марокко, прервалась серия Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Молодежная сборная Марокко впервые выиграла чемпионат мира U-20 по футболу.

В финале в чилийском Сантьяго команда Марокко победила сборную Аргентины со счетом 2:0. Бронзу завоевала Колумбия, обыграв Францию (1:0).

Яссир Забири стал героем финала, оформив дубль в первом тайме. Команда Марокко прервала долгую серию побед Аргентины в финалах молодежного чемпионата мира.

До этого турнира аргентинцы выиграли 6 из 7 финалов молодежного мундиаля, уступив лишь Бразилии в 1983 году. Таким образом, сборная Марокко стала лишь второй командой, сумевшей обыграть Аргентину в матче за титул ЧМ U-20.

Сборная Украины U-20 (под руководством Дмитрия Михайленко) дошла до стадии 1/8 финала, где уступила испанцам (0:1). Сине-желтые в 2019 году выиграли ЧМ U-20 под руководством Александра Петракова.

Количество титулов ЧМ U-20: Аргентина (6), Бразилия (5), Португалия, Сербия (по 2), Уругвай, Гана, Испания, СССР, Германия, Англия, Франция, Марокко, Украина (по 1).

Финалы Аргентины U20 в чемпионатах мира U-20 (6 титулов):

  • 1979: Аргентина – СССР – 3:1
  • 1983: Аргентина – Бразилия – 0:1
  • 1995: Аргентина – Бразилия – 2:0
  • 1997: Аргентина – Уругвай – 2:1
  • 2001: Аргентина – Гана – 3:0
  • 2005: Аргентина – Нигерия – 2:1
  • 2007: Аргентина – Чехия – 2:1
  • 2025: Аргентина – Марокко – 0:2

Историческая таблица финалов чемпионатов мира U-20.

Все победители и медалисты молодежных ЧМ U-20

Николай Степанов
