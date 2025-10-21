Список финалов ЧМ U-20. Первый триумф Марокко, прервалась серия Аргентины
Сборная Украины дошла до 1/8 финала, где уступила испанцам
Молодежная сборная Марокко впервые выиграла чемпионат мира U-20 по футболу.
В финале в чилийском Сантьяго команда Марокко победила сборную Аргентины со счетом 2:0. Бронзу завоевала Колумбия, обыграв Францию (1:0).
Яссир Забири стал героем финала, оформив дубль в первом тайме. Команда Марокко прервала долгую серию побед Аргентины в финалах молодежного чемпионата мира.
До этого турнира аргентинцы выиграли 6 из 7 финалов молодежного мундиаля, уступив лишь Бразилии в 1983 году. Таким образом, сборная Марокко стала лишь второй командой, сумевшей обыграть Аргентину в матче за титул ЧМ U-20.
Сборная Украины U-20 (под руководством Дмитрия Михайленко) дошла до стадии 1/8 финала, где уступила испанцам (0:1). Сине-желтые в 2019 году выиграли ЧМ U-20 под руководством Александра Петракова.
Количество титулов ЧМ U-20: Аргентина (6), Бразилия (5), Португалия, Сербия (по 2), Уругвай, Гана, Испания, СССР, Германия, Англия, Франция, Марокко, Украина (по 1).
Финалы Аргентины U20 в чемпионатах мира U-20 (6 титулов):
- 1979: Аргентина – СССР – 3:1
- 1983: Аргентина – Бразилия – 0:1
- 1995: Аргентина – Бразилия – 2:0
- 1997: Аргентина – Уругвай – 2:1
- 2001: Аргентина – Гана – 3:0
- 2005: Аргентина – Нигерия – 2:1
- 2007: Аргентина – Чехия – 2:1
- 2025: Аргентина – Марокко – 0:2
Историческая таблица финалов чемпионатов мира U-20.
Все победители и медалисты молодежных ЧМ U-20
