Список финалов ЧМ U-20. Первый триумф Марокко, прервалась серия Аргентины

Молодежная сборная Марокко впервые выиграла чемпионат мира U-20 по футболу.

В финале в чилийском Сантьяго команда Марокко победила сборную Аргентины со счетом 2:0. Бронзу завоевала Колумбия, обыграв Францию (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Яссир Забири стал героем финала, оформив дубль в первом тайме. Команда Марокко прервала долгую серию побед Аргентины в финалах молодежного чемпионата мира.

До этого турнира аргентинцы выиграли 6 из 7 финалов молодежного мундиаля, уступив лишь Бразилии в 1983 году. Таким образом, сборная Марокко стала лишь второй командой, сумевшей обыграть Аргентину в матче за титул ЧМ U-20.

Сборная Украины U-20 (под руководством Дмитрия Михайленко) дошла до стадии 1/8 финала, где уступила испанцам (0:1). Сине-желтые в 2019 году выиграли ЧМ U-20 под руководством Александра Петракова.

Количество титулов ЧМ U-20: Аргентина (6), Бразилия (5), Португалия, Сербия (по 2), Уругвай, Гана, Испания, СССР, Германия, Англия, Франция, Марокко, Украина (по 1).

Читайте также: Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ

Финалы Аргентины U20 в чемпионатах мира U-20 (6 титулов):

1979: Аргентина – СССР – 3:1

1983: Аргентина – Бразилия – 0:1

1995: Аргентина – Бразилия – 2:0

1997: Аргентина – Уругвай – 2:1

2001: Аргентина – Гана – 3:0

2005: Аргентина – Нигерия – 2:1

2007: Аргентина – Чехия – 2:1

2025: Аргентина – Марокко – 0:2

Историческая таблица финалов чемпионатов мира U-20.

Все победители и медалисты молодежных ЧМ U-20