Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили
Молодежная сборная Марокко сенсационно стала победителем чемпионата мира U-20, который прошел в Чили.
В финальном матче в Сантьяго команда из Африки неожиданно обыграла Аргентину со счетом 2:0.
Марокканцы решили судьбу игры еще в первом тайме. Уже на 12-й минуте Яссир Забири открыл счет, а через 17 минут оформил дубль и стал героем матча.
Аргентинцы владели мячом 75% времени и нанесли 20 ударов, но не смогли найти путь к воротам соперника.
Этот триумф стал первым для Марокко на чемпионате мира U-20. Бронзу завоевала Колумбия, обыграв Францию в матче за бронзу (1:0).
Чемпионат мира U-20. Финал
20 октября 2025, Сантьяго (Чили)
Аргентина U-20 – Марокко U-20 – 0:2
Голы: Яссир Забири, 12, 29
Аргентина U-20: Барби, Паласио, Перес (Фернандес, 46), Вильяльба (Андрада, 46), Горосито (Родригес Пагано, 82), Акунья (Сильветти, 34), Дельгадо, Солер, Каррисо, Сарко (Субиабре, 60), Престианни.
Марокко U-20: Гомис, Маамар, Бауф, Бахти, Зауани, Б’яр, Халифи (Эль-Хаддад, 62), Маамма (Бумассауди, 74), Эссадак, Яссин (Мажни, 86), Забири (Эль Бахрауи, 86).
Предупреждения: Барби, 11, Престианни, 33, Субиабре, 74, Каррисо, 75, Дельгадо, 81 – Маамма, 71, Эссадак, 90+5
