  4. Аргентина U-20 – Марокко U-20. Финал молодежного ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Аргентина U20
20.10.2025 02:00 - : -
Марокко U20
Молодежные турниры
19 октября 2025, 17:08 | Обновлено 19 октября 2025, 17:45
Аргентина U-20 – Марокко U-20. Финал молодежного ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 октября в 02:00 финальный матч чемпионата мира U-20

ФИФА

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили проходит финальный матч.

20 октября в 02:00 в городе Сантьяго в решающем поединке играют сборные Аргентины U-20 и Марокко U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 прошел с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В плей-офф сборная сборная Аргентины переиграла Нигерию (4:0), Мексику (2:0) и Колумбию (1:0).

Сборная Марокко переиграла Южную Корею (2:1) и США (3:1), а затем в полуфинале в серии пенальти выиграла у Франции (1:1, пен. 5:4).

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1). В игре за бронзу Колумбия переиграла Францию (1:0).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф

Видеотрансляцию матчей турнира проводит Суспільне Спорт

📺 Видеотрансляция

чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн сборная Аргентины по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
