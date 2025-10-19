Аргентина U-20 – Марокко U-20. Финал молодежного ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили проходит финальный матч.

20 октября в 02:00 в городе Сантьяго в решающем поединке играют сборные Аргентины U-20 и Марокко U-20.

Чемпионат мира U-20 прошел с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В плей-офф сборная сборная Аргентины переиграла Нигерию (4:0), Мексику (2:0) и Колумбию (1:0).

Сборная Марокко переиграла Южную Корею (2:1) и США (3:1), а затем в полуфинале в серии пенальти выиграла у Франции (1:1, пен. 5:4).

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1). В игре за бронзу Колумбия переиграла Францию (1:0).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф

