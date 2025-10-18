Аргентина U20

В понедельник, 20 октября состоится финальный поединок молодежного чемпионата мира U-20 между сборными Аргентины и Марокко. По киевскому времени игра начнется в 02:00.

Аргентина U-20

Молодежка Аргентины находится просто в великолепной форме. На текущем турнире у команды до сих пор не было ни одной осечки – за 6 игр ей удалось переиграть сверстников с Кубы, Австралии, Италии, Нигерии, Мексики и Колумбии с общим счетом 15:2.

В июле коллектив стал победителем турнира COTIF, где также имел 100% победную серию, а в финале обыграл «Валенсию U-20» со счетом 2:0.

Марокко U-20

Также в очень хорошей форме находятся и марокканцы. На групповом этапе чемпионата мира коллектив одолел молодежки Испании и Бразилии, однако минимально уступил Мексике (однако эта игра не имела турнирного значения). В 1/8 и 1/4 турнира Марокко одолели сверстников из Южной Кореи и США соответственно, а в серии пенальти полуфинального поединка оказалось точнее французов.

В мае команда приняла участие в молодежном Кубке африканских наций, где смогла дойти до финала. Однако там марокканцы минимально уступили Южной Африке.

Личные встречи

Текущими составами команды ни разу не пересекались друг с другом.

Интересные факты

За 3 игры плей-офф Аргентина забила 7, а пропустила 0 голов.

В последних 10-х играх Аргентина одержала 9 побед.

Марокко сохранило ворота сухими только в 1 из 7 последних официальных поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу Аргентины с коэффициентом 1.76.