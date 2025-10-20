Аргентина U20 – Марокко U20 – 0:2. Сенсация в финале ЧМ. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира U-20
Молодежная сборная Марокко выиграла чемпионат мира U-20 в Чили.
В финале в Сантьяго команда Марокко взяла верх над командой Аргентины со счетом 2:0.
Яссир Забири стал героем финала, оформив дубль в первом тайме.
Сборная Марокко впервые выиграла чемпионат мира U-20.
Чемпионат мира U-20. Финал
20 октября 2025, Сантьяго (Чили)
Аргентина U-20 – Марокко U-20 – 0:2
Голы: Яссир Забири, 12, 29
Видео голов и обзор матча
The #U20WC Final: Argentina 🆚 Morocco pic.twitter.com/W052yo7god— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 20, 2025
События матча
