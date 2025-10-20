Аргентина U20

Молодежная сборная Марокко выиграла чемпионат мира U-20 в Чили.

В финале в Сантьяго команда Марокко взяла верх над командой Аргентины со счетом 2:0.

Яссир Забири стал героем финала, оформив дубль в первом тайме.

Сборная Марокко впервые выиграла чемпионат мира U-20.

Чемпионат мира U-20. Финал

20 октября 2025, Сантьяго (Чили)

Аргентина U-20 – Марокко U-20 – 0:2

Голы: Яссир Забири, 12, 29

