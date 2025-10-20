Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аргентина U20 – Марокко U20 – 0:2. Сенсация в финале ЧМ. Видео голов, обзор
Молодёжный чемпионат мира U20
Аргентина U20
20.10.2025 02:00 – FT 0 : 2
Марокко U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
20 октября 2025, 06:59 | Обновлено 20 октября 2025, 07:14
349
0

Аргентина U20 – Марокко U20 – 0:2. Сенсация в финале ЧМ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира U-20

Аргентина U20 – Марокко U20 – 0:2. Сенсация в финале ЧМ. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Молодежная сборная Марокко выиграла чемпионат мира U-20 в Чили.

В финале в Сантьяго команда Марокко взяла верх над командой Аргентины со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Яссир Забири стал героем финала, оформив дубль в первом тайме.

Сборная Марокко впервые выиграла чемпионат мира U-20.

Чемпионат мира U-20. Финал

20 октября 2025, Сантьяго (Чили)

Аргентина U-20 – Марокко U-20 – 0:2

Голы: Яссир Забири, 12, 29

Видео голов и обзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Yassir Zabiri (Марокко U20).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Yassir Zabiri (Марокко U20).
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Аргентины по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
