Франция U-20 осталась без медалей. Бронза молодежного ЧМ – у Колумбии U-20
Единственный гол уже на 2-й минуте забил Оскар Пере
В матче за 3-е место молодежного чемпионата мира U-20 сборная Колумбии обыграла команду Франции со счетом 1:0.
Единственный гол уже на 2-й минуте забил Оскар Переа после передачи Бенитеса Эрнандеса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Французы не сумели реализовать свои шансы, а колумбийцы удачно действовали в защите.
Колумбия празднует третье место на турнире, а Франция осталась без медалей в этом розыгрыше.
В финальном матче вечером 19 октября в Сантьяго между Аргентиной U-20 и Марокко U-20.
Чемпионат мира U-20
Матч за третье место. 18 октября 2025
Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0
Гол: Оскар Переа, 2
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь решил искать себе новый клуб
Новозеландец сконцентрирован на бою с Уордли