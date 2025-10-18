Франция U-20 осталась без медалей. Бронза молодежного ЧМ – у Колумбии U-20

В матче за 3-е место молодежного чемпионата мира U-20 сборная Колумбии обыграла команду Франции со счетом 1:0.

Единственный гол уже на 2-й минуте забил Оскар Переа после передачи Бенитеса Эрнандеса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французы не сумели реализовать свои шансы, а колумбийцы удачно действовали в защите.

Колумбия празднует третье место на турнире, а Франция осталась без медалей в этом розыгрыше.

В финальном матче вечером 19 октября в Сантьяго между Аргентиной U-20 и Марокко U-20.

Чемпионат мира U-20

Матч за третье место. 18 октября 2025

Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0

Гол: Оскар Переа, 2

Сетка плей-офф

Фотогалерея