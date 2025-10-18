Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колумбия U-20 – Франция U-20. Матч за бронзу ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Колумбия U20
18.10.2025 22:00 - : -
Франция U20
Молодежные турниры
18 октября 2025, 14:35 | Обновлено 18 октября 2025, 14:37
Колумбия U-20 – Франция U-20. Матч за бронзу ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 18 октября в 22:00 игру за третье место чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции U-20

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили проходит матч за третье место.

18 октября в 22:00 в городе Сантьяго в поединке за бронзу играют сборные Колумбии U-20 и Франции U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В плей-офф сборная Колумбии взяла верх над ЮАР (3:1) и Испанией (3:2), а в полуфинале проиграла Аргентине (0:1).

Франция взяла верх над Японией (1:0 д.в.) и Норвегией (2:1), но в серии пенальти уступила команде Марокко (1:1, пен. 4:5).

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф

Видеотрансляцию матчей турнира проводит Суспільне Спорт

📺 Видеотрансляция

Аргентина U-20 – Марокко U-20. Прогноз и анонс на финал молодежного ЧМ
Колумбия U-20 – Франция U-20. Прогноз на матч за 3-е место молодежного ЧМ
КРАВЧЕНКО: «Сборная Украины U-20 могла добиться большего на ЧМ
