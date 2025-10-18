Колумбия U20

Колумбия U-20 – Франция U-20. Матч за бронзу ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 18 октября в 22:00 игру за третье место чемпионата мира U-20
На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили проходит матч за третье место.
18 октября в 22:00 в городе Сантьяго в поединке за бронзу играют сборные Колумбии U-20 и Франции U-20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.
В плей-офф сборная Колумбии взяла верх над ЮАР (3:1) и Испанией (3:2), а в полуфинале проиграла Аргентине (0:1).
Франция взяла верх над Японией (1:0 д.в.) и Норвегией (2:1), но в серии пенальти уступила команде Марокко (1:1, пен. 4:5).
Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).
⚽️ ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф
Колумбия U-20 – Франция U-20. Матч за бронзу ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матчей турнира проводит Суспільне Спорт
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок ждет вызов в сборную Украины
Поединок состоится 18 октября и начнется в 15:00 по Киеву