Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20

В чилийском Сантьяго состоялся полуфинальный матч чемпионата мира U-20.

Сборная Аргентины минимально обыграла Колумбию (1:0) и вышла в финал соревнований.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Матео Сильветти после передачи Джованни Престианни.

После этого аргентинцы удержали преимущество до финального свистка, не позволив соперникам сравнять счет.

Соперником Аргентины в финале 19 октября в Сантьяго станет команда Марокко, которая победила Францию в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). 18 октября будет сыгран матч за бронзу между Колумбией и Францией.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

16 октября 2025, Сантьяго (Чили)

02:00. Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0

Голы: Матео Сильветти, 72

Сетка плей-офф

