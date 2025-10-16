Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
В решающем матче сыграют сборные Аргентины и Марокко
В чилийском Сантьяго состоялся полуфинальный матч чемпионата мира U-20.
Сборная Аргентины минимально обыграла Колумбию (1:0) и вышла в финал соревнований.
Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Матео Сильветти после передачи Джованни Престианни.
После этого аргентинцы удержали преимущество до финального свистка, не позволив соперникам сравнять счет.
Соперником Аргентины в финале 19 октября в Сантьяго станет команда Марокко, которая победила Францию в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). 18 октября будет сыгран матч за бронзу между Колумбией и Францией.
Чемпионат мира U-20. Полуфинал
16 октября 2025, Сантьяго (Чили)
02:00. Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0
Голы: Матео Сильветти, 72
Сетка плей-офф
Видео голов и обзор матча
Argentina 🆚 Colombia #U20WC pic.twitter.com/kQQYieT3qp— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 16, 2025
Фотогалерея
Інфографіка
События матча
