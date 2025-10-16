Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Молодёжный чемпионат мира U20
Аргентина U20
16.10.2025 02:00 – FT 1 : 0
Колумбия U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 октября 2025, 04:23 | Обновлено 16 октября 2025, 04:44
208
0

Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20

В решающем матче сыграют сборные Аргентины и Марокко

16 октября 2025, 04:23 | Обновлено 16 октября 2025, 04:44
208
0
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В чилийском Сантьяго состоялся полуфинальный матч чемпионата мира U-20.

Сборная Аргентины минимально обыграла Колумбию (1:0) и вышла в финал соревнований.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Матео Сильветти после передачи Джованни Престианни.

После этого аргентинцы удержали преимущество до финального свистка, не позволив соперникам сравнять счет.

Соперником Аргентины в финале 19 октября в Сантьяго станет команда Марокко, которая победила Францию в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). 18 октября будет сыгран матч за бронзу между Колумбией и Францией.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

16 октября 2025, Сантьяго (Чили)

02:00. Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0

Голы: Матео Сильветти, 72

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Інфографіка

События матча

79’
Jhon Renteria (Колумбия U20) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Mateo Silvetti (Аргентина U20).
По теме:
Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Марокко U-20 – Франция U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20 сборная Аргентины по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20 статистические расклады выбор редакции видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 15 октября 2025, 07:29 186
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ

Футболист показал чек на 700 тысяч гривен

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 15 октября 2025, 21:18 16
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Бокс | 15.10.2025, 09:13
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Футбол | 15.10.2025, 11:40
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 3
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 131
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем