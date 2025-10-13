Аргентина U20

В четверг, 16 октября, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира U-20 между сборными Аргентины и Колумбии. По киевскому времени игра начнется в 02:00.

Аргентина U-20

Коллектив сейчас находится в отличной форме. В июле ему покорился турнир COTIF – за 5 игр аргентинцы одержали 5 побед, в том числе одолели «Валенсию U-20» в финале.

На групповом этапе чемпионата мира Аргентина без проблем одолела сверстников из Кубы, Австралии и Италии, благодаря чему вышла в плей-офф с безоговорочного 1-го места. В 1/8 финала коллектив 4:0 разгромил Нигерию, а в четвертьфинале победил Мексику со счётом 2:0.

Колумбия U-20

После завершения квалификации команда не участвовала в дополнительных турнирах, а лишь проводила товарищеские матчи (в том числе против россии U-21).

На групповом этапе чемпионата мира Колумбия победила Саудовскую Аравию и дважды сыграла вничью против Норвегии и Нигерии. В плей-офф коллектив победил сверстников из Южной Африки и Испании, благодаря чему и квалифицировался в 1/2 финала соревнований.

Личные встречи

В этом году команды встречались уже дважды в рамках квалификации на чемпионат мира U-20. 1-я игра завершилась вничью 1:1, а во 2-й минимальную победу одержала Аргентина.

Интересные факты

Аргентина выиграла 10 из 10 последних поединков.

Аргентина забила 14 голов на текущем чемпионате мира ‐ 2-й лучший результат среди всех команд.

Колумбия не сохранила ворота сухими ни в одной из 3-х последних игр.

Прогноз

Я поставлю на победу Аргентины U-20 с коэффициентом 1.76.