Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Аргентина U20
16.10.2025 02:00 - : -
Колумбия U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
15 октября 2025, 17:53 |
26
0

Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 октября в 02:00 видеотрансляцию 1/2 финала чемпионата мира U-20

15 октября 2025, 17:53 |
26
0
Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины U-20

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили продолжается стадия 1/2 финала.

16 октября в 02:00 в городе Сантьяго играют сборные Марокко U-20 и Франции U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В плей-офф сборная Аргентины переиграла Нигерию (4:0) и Мексику (2:0), а Колумбия взяла верх над ЮАР (3:1) и Испанией (3:2).

Победитель матча сыграет в финале с лучшим в другой полуфинальной пары Марокко – Франция.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф

Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного ЧМ
Марокко U-20 – Франция U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Марокко U-20 – Франция U-20. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного ЧМ
чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн сборная Аргентины по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Футбол | 15 октября 2025, 08:52 0
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо

Анхель Торрес скоро вернется к тренировкам

ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
Футбол | 15 октября 2025, 06:22 0
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»

Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»

ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
Футбол | 15.10.2025, 16:03
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14.10.2025, 20:56
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Футбол | 15.10.2025, 11:07
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Василий КОБИН: «Потеря Судакова не стала ощутимой для сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 2
Бокс
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 5
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 13
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 119
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 155
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем