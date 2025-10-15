На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили продолжается стадия 1/2 финала.

16 октября в 02:00 в городе Сантьяго играют сборные Марокко U-20 и Франции U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В плей-офф сборная Аргентины переиграла Нигерию (4:0) и Мексику (2:0), а Колумбия взяла верх над ЮАР (3:1) и Испанией (3:2).

Победитель матча сыграет в финале с лучшим в другой полуфинальной пары Марокко – Франция.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф

Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE