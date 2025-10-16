Аргентина U20

Полуфинальный матч чемпионата мира U-20 прошел в чилийском Сантьяго

Сборная Аргентины минимально обыграла Колумбию (1:0) и вышла в финал соревнований.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Матео Сильветти после ассиста Джованни Престианни.

В финале 19 октября в Сантьяго сыграют команды Аргентины и Марокко.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

16 октября 2025, Сантьяго (Чили)

02:00. Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0

Голы: Матео Сильветти, 72

Видео гола и обзор матча