  Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0. Полуфинал ЧМ. Видео гола и обзор
Молодёжный чемпионат мира U20
Аргентина U20
16.10.2025 02:00 – FT 1 : 0
Колумбия U20
Молодежные турниры
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Сильветти

Полуфинальный матч чемпионата мира U-20 прошел в чилийском Сантьяго

Сборная Аргентины минимально обыграла Колумбию (1:0) и вышла в финал соревнований.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Матео Сильветти после ассиста Джованни Престианни.

В финале 19 октября в Сантьяго сыграют команды Аргентины и Марокко.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

16 октября 2025, Сантьяго (Чили)

02:00. Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0

Голы: Матео Сильветти, 72

Видео гола и обзор матча

События матча

79’
Jhon Renteria (Колумбия U20) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Mateo Silvetti (Аргентина U20).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
