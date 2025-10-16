Аргентина U20

Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0. Полуфинал ЧМ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира U-20
Полуфинальный матч чемпионата мира U-20 прошел в чилийском Сантьяго
Сборная Аргентины минимально обыграла Колумбию (1:0) и вышла в финал соревнований.
Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Матео Сильветти после ассиста Джованни Престианни.
В финале 19 октября в Сантьяго сыграют команды Аргентины и Марокко.
Чемпионат мира U-20. Полуфинал
16 октября 2025, Сантьяго (Чили)
02:00. Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0
Голы: Матео Сильветти, 72
Видео гола и обзор матча
Argentina 🆚 Colombia #U20WC pic.twitter.com/kQQYieT3qp— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 16, 2025
События матча
