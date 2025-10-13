Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
В полуфиналах ЧМ U-20 сыграют: Аргентина – Колумбия, Марокко – Франция
Сборная Франции U-20 вышла в полуфинал чемпионата мира U-20.
Французская команда обыграла в четвертьфинале Норвегию U-20 со счетом 2:1.
Французы обеспечили комфортное преимущество еще до перерыва. На 19-й минуте Симон Буабре открыл счет, а на 37-й он же удвоил преимущество триколор, оформив дубль.
Норвежцы сумели сократить отставание в конце матча — на 83-й минуте Расмус Хольтен забил гол, но сравнять счет им не удалось.
Победа вывела Францию в полуфинал турнира, где соперником станет команда Марокко, обыгравшая сборную США (3:1).
В другом полуфинальном поединке 15 октября встретятся Аргентина и Колумбия. Матч за третье место и финал запланированы на 18 и 19 октября соответственно.
Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).
Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал
13 октября 2025, Вальпараисо (Чили)
Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2
Голы: Хольтен, 83 – Буабре, 19, 37
Norway 🆚 France #U20WC pic.twitter.com/6bKGOeXFHC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025
⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили
- 11 октября. Мексика – Аргентина – 0:2 (Сантьяго)
- 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
- 12 октября. США – Марокко – 1:3 (Ранкагуа)
- 12 октября. Норвегия – Франция – 1:2 (Вальпараисо)
Сетка плей-офф
