Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Молодёжный чемпионат мира U20
Норвегия U20
13.10.2025 02:00 – FT 1 : 2
Франция U20
Молодежные турниры
13 октября 2025, 04:39 | Обновлено 13 октября 2025, 04:54
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20

В полуфиналах ЧМ U-20 сыграют: Аргентина – Колумбия, Марокко – Франция

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции U-20 вышла в полуфинал чемпионата мира U-20.

Французская команда обыграла в четвертьфинале Норвегию U-20 со счетом 2:1.

Французы обеспечили комфортное преимущество еще до перерыва. На 19-й минуте Симон Буабре открыл счет, а на 37-й он же удвоил преимущество триколор, оформив дубль.

Норвежцы сумели сократить отставание в конце матча — на 83-й минуте Расмус Хольтен забил гол, но сравнять счет им не удалось.

Победа вывела Францию в полуфинал турнира, где соперником станет команда Марокко, обыгравшая сборную США (3:1).

В другом полуфинальном поединке 15 октября встретятся Аргентина и Колумбия. Матч за третье место и финал запланированы на 18 и 19 октября соответственно.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

13 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2

Голы: Хольтен, 83 – Буабре, 19, 37

Видео голов и обзор матча

⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили

  • 11 октября. Мексика – Аргентина – 0:2 (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
  • 12 октября. США – Марокко – 1:3 (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция – 1:2 (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хольтен (Норвегия U20).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Saimon Bouabre (Франция U20).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Saimon Bouabre (Франция U20).
Николай Степанов
