США и Марокко определили третьего полуфиналиста чемпионата мира U-20

Африканская сборная сенсационно вышла в 1/2 финала турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 октября в четвертьфинале чемпионата мира U-20 сборная Марокко сенсационно обыграла команду США со счетом 3:1.

Поединок состоялся на стадионе «Эстадио Эль Теньенте» в чилийском Ранкагуа.

На 31-й минуте марокканцы вышли вперед благодаря голу Яссир Забири. В конце первого тайма американцы сравняли счет, Коул Кэмпбелл реализовал пенальти на 45+6 минуте.

После перерыва сборная Марокко снова вышла вперед. На 66-й минуте Забири оформил дубль, а на 87-й минуте окончательный счет установил Джессим Яссин.

Сборная Марокко вышла в полуфинал турнира, где соперником будет победитель пары Норвегия – Франция. В другом полуфинале сыграют Аргентина и Колумбия.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

12 октября 2025. Ранкагуа (Чили)

США U-20 – Марокко U-20 – 1:3

Голы: Кэмпбелл, 45+6 (пен) – Забири, 31, 66, Яссин, 87

чемпионат мира по футболу U-20 сборная США по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20 статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
