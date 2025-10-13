США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира U-20
Вечером 12 октября в 1/4 финала чемпионата мира U-20 сборная Марокко неожиданно обыграла команду США со счетом 3:1.
Игра состоялась на стадионе «Эстадио Эль Теньенте» в чилийском Ранкагуа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Марокканцы вышли вперед благодаря голу Яссир Забири, но затем Коул Кэмпбелл сравнял счет с пенальти на 45+6 минуте.
После перерыва сборная Марокко забила два гола. На 66-й минуте Забири оформил дубль, а на 87-й минуте окончательный счет установил Джессим Яссин (3:1).
Сборная Марокко вышла в полуфинал турнира, где сыграет против Франции. В другом полуфинале встретятся Аргентина и Колумбия.
Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал
12 октября 2025. Ранкагуа (Чили)
США U-20 – Марокко U-20 – 1:3
Голы: Кэмпбелл, 45+6 (пен) – Забири, 31, 66, Яссин, 87
Видео голов и обзор матча
USA 🆚 Morocco#U20WC pic.twitter.com/QHAS0kJHLP— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 12, 2025
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Христосу Контису дали время с «зелеными»
Президент «Динамо» пытается урегулировать конфликт