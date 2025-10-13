Вечером 12 октября в 1/4 финала чемпионата мира U-20 сборная Марокко неожиданно обыграла команду США со счетом 3:1.

Игра состоялась на стадионе «Эстадио Эль Теньенте» в чилийском Ранкагуа.

Марокканцы вышли вперед благодаря голу Яссир Забири, но затем Коул Кэмпбелл сравнял счет с пенальти на 45+6 минуте.

После перерыва сборная Марокко забила два гола. На 66-й минуте Забири оформил дубль, а на 87-й минуте окончательный счет установил Джессим Яссин (3:1).

Сборная Марокко вышла в полуфинал турнира, где сыграет против Франции. В другом полуфинале встретятся Аргентина и Колумбия.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

12 октября 2025. Ранкагуа (Чили)

США U-20 – Марокко U-20 – 1:3

Голы: Кэмпбелл, 45+6 (пен) – Забири, 31, 66, Яссин, 87

Видео голов и обзор матча