  4. США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов
Молодёжный чемпионат мира U20
США U20
12.10.2025 23:00 – FT 1 : 3
Марокко U20
Молодежные турниры
13 октября 2025, 06:17 | Обновлено 13 октября 2025, 06:31
США U-20 – Марокко U-20 – 1:3. Неожиданность в 1/4 финала ЧМ. Видео голов

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 октября в 1/4 финала чемпионата мира U-20 сборная Марокко неожиданно обыграла команду США со счетом 3:1.

Игра состоялась на стадионе «Эстадио Эль Теньенте» в чилийском Ранкагуа.

Марокканцы вышли вперед благодаря голу Яссир Забири, но затем Коул Кэмпбелл сравнял счет с пенальти на 45+6 минуте.

После перерыва сборная Марокко забила два гола. На 66-й минуте Забири оформил дубль, а на 87-й минуте окончательный счет установил Джессим Яссин (3:1).

Сборная Марокко вышла в полуфинал турнира, где сыграет против Франции. В другом полуфинале встретятся Аргентина и Колумбия.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

12 октября 2025. Ранкагуа (Чили)

США U-20 – Марокко U-20 – 1:3

Голы: Кэмпбелл, 45+6 (пен) – Забири, 31, 66, Яссин, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джессиме Ясин (Марокко U20).
67’
ГОЛ ! Автогол забил Joshua Wynder (США U20).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Кэмпбелл (США U20).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Yassir Zabiri (Марокко U20).
чемпионат мира по футболу U-20 сборная США по футболу U-20 видео голов и обзор сборная Марокко по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
