Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  США U-20 – Марокко U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
США U20
12.10.2025 23:00 - : -
Марокко U20
Молодежные турниры
12 октября 2025, 16:54 | Обновлено 12 октября 2025, 17:25
США U-20 – Марокко U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 октября в 23:00 видеотрансляцию 1/4 финала чемпионата мира U-20

12 октября 2025, 16:54 | Обновлено 12 октября 2025, 17:25
38
0
США U-20 – Марокко U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США U-20

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили продолжается стадия 1/4 финала.

12 октября в 23:00 в городе Ранкагуа сыграют сборные США U-20 и Марокко U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против победителя матча Норвегия – Франция.

В другом полуфинальном поединке встретятся Аргентина и Колумбия.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили

  • 11 октября. Мексика – Аргентина – 0:2 (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
  • 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

США U-20 – Марокко U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

По теме:
Мексика U-20 – Аргентина U-20 – 0:2. Драматичный четвертьфинал. Видео голов
Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3. Большая сенсация на ЧМ. Видео голов
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
сборная США по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
