Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20

Сборная Аргентины U-20 стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира 2025.

В четвертьфинале в чилийском Сантьяго Аргентина обыграла Мексику, забив два мяча (2:0).

Аргентинцы открыли счет уже на 9-й минуте, когда забил Маер Каррисо. В начале второго тайма преимущество удвоил Матео Сильветти.

После второго гола Мексика пыталась вернуться в игру, но так и не создала реальной угрозы воротам соперника. При этом два мексиканских игрока были удалены в компенсированное время.

В итоге Аргентина U-20 вышла в полуфинал ЧМ-2025 U-20. Далее 15 октября в Сантьяго Аргентина встретится с Колумбией, которая обыграла Испанию (3:2).

В других матчах 1/4 финала вечером 12 октября сыграют: США – Марокко, Норвегия – Франция.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

12 октября 2025, Сантьяго (Чили)

Мексика U-20 – Аргентина U-20 – 0:2

Голы: Каррисо, 9, Сильветти, 56

Удаления: Очоа, 90+2, Хименес, 90+7 (Мексика)

Пары 1/4 финала

11 октября. Мексика – Аргентина – 0:2 (Сантьяго)

11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)

12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)

12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

