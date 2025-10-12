Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
После победы над Мексикой аргентинцы сыграют с колумбийцами
Сборная Аргентины U-20 стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира 2025.
В четвертьфинале в чилийском Сантьяго Аргентина обыграла Мексику, забив два мяча (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аргентинцы открыли счет уже на 9-й минуте, когда забил Маер Каррисо. В начале второго тайма преимущество удвоил Матео Сильветти.
После второго гола Мексика пыталась вернуться в игру, но так и не создала реальной угрозы воротам соперника. При этом два мексиканских игрока были удалены в компенсированное время.
В итоге Аргентина U-20 вышла в полуфинал ЧМ-2025 U-20. Далее 15 октября в Сантьяго Аргентина встретится с Колумбией, которая обыграла Испанию (3:2).
В других матчах 1/4 финала вечером 12 октября сыграют: США – Марокко, Норвегия – Франция.
Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).
Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал
12 октября 2025, Сантьяго (Чили)
Мексика U-20 – Аргентина U-20 – 0:2
Голы: Каррисо, 9, Сильветти, 56
Удаления: Очоа, 90+2, Хименес, 90+7 (Мексика)
Пары 1/4 финала
- 11 октября. Мексика – Аргентина – 0:2 (Сантьяго)
- 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
- 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
- 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный тренер дал оценки украинским нападающим, которые не забили в прошедшем поединке
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026