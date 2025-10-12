Мексика U20

Мексика U-20 – Аргентина U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 октября в 02:00 видеотрансляцию 1/4 финала чемпионата мира U-20
На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили продолжается стадия 1/4 финала.
11 октября в 23:00 в городе Сантьяго сыграют сборные Испании U-20 и Колумбии U-20.
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.
Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против Колумбии, которая обыграла Испанию (3:2).
В других матчах 1/4 финала встретятся: США – Марокко, Норвегия – Франция.
Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).
⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили
- 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
- 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
- 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
- 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)
Сетка плей-офф
