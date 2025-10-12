Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мексика U-20 – Аргентина U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Мексика U20
12.10.2025 02:00 – 53 0 : 1
Аргентина U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
12 октября 2025, 02:05 | Обновлено 12 октября 2025, 02:12
95
0

Мексика U-20 – Аргентина U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 октября в 02:00 видеотрансляцию 1/4 финала чемпионата мира U-20

12 октября 2025, 02:05 | Обновлено 12 октября 2025, 02:12
95
0
Мексика U-20 – Аргентина U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили продолжается стадия 1/4 финала.

11 октября в 23:00 в городе Сантьяго сыграют сборные Испании U-20 и Колумбии U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против Колумбии, которая обыграла Испанию (3:2).

В других матчах 1/4 финала встретятся: США – Марокко, Норвегия – Франция.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили

  • 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
  • 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Мексика U-20 – Аргентина U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

Сетка плей-офф

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Maher Carrizo (Аргентина U20).
По теме:
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Испания U-20 – Колумбия U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Эксперт: «Я в таком же шоке, как и фаны. Бардак в сборной Украины»
чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн сборная Мексики по футболу U-20 сборная Аргентины по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11 октября 2025, 08:25 5
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер

«Милан» попытается зимой купить украинца

В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
Футбол | 11 октября 2025, 05:42 1
В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе
В Динамо сообщили об изменениях в тренерском штабе

Бриф рассказал, почему клуб пригласил Яшкина и Кендзьорека

Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Футбол | 11.10.2025, 18:59
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Ринат АХМЕТОВ: «Меня это не устраивает. Продолжу инвестировать деньги»
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Футбол | 12.10.2025, 00:34
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Испания – Грузия – 2:0. Пино, Оярсабаль и незабитый пенальти. Видео голов
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 11:12
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44 1
Бокс
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Если не хочет играть в сборной, пусть скажет Реброву»
11.10.2025, 13:11 7
Футбол
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 6
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем