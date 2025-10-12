Мексика U20

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили продолжается стадия 1/4 финала.

11 октября в 23:00 в городе Сантьяго сыграют сборные Испании U-20 и Колумбии U-20.

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против Колумбии, которая обыграла Испанию (3:2).

В других матчах 1/4 финала встретятся: США – Марокко, Норвегия – Франция.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили

11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)

11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)

– 2:3 (Талька) 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)

12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф