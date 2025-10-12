Мексика U20

Мексика U-20 – Аргентина U-20 – 0:2. Драматичный четвертьфинал. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира U-20
Сборная Аргентины U-20 оформила выход в полуфинал молодежного чемпионата мира 2025 года.
В матче 1/4 финала, прошедшем в Сантьяго (Чили), аргентинцы уверенно победили Мексику со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже на 9-й минуте Маэр Каррисо вывел Аргентину вперед, а вскоре после перерыва Матео Сильветти удвоил преимущество.
У мексиканцев в компенсированное время были удалены два игрока
Теперь Аргентина U-20 сыграет в полуфинале турнира 15 октября в Сантьяго против сборной Колумбии.
Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал
12 октября 2025, Сантьяго (Чили)
Мексика U-20 – Аргентина U-20 – 0:2
Голы: Каррисо, 9, Сильветти, 56
Удаления: Очоа, 90+2, Хименес, 90+7 (Мексика)
Видео голов и обзор матча
Mexico 🆚 Argentina #U20WC pic.twitter.com/zjpDh3wic8— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 12, 2025
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Римский клуб рассматривает вариант перехода Джошуа Зиркзе
Виктор Цыганков готовится вернуться в общую группу
Но в мире уже давно другие страны задают тон в этом возрасте.
А ринат леонидович продолжает инвестировать не в своих а в бразильцев...