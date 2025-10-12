Мексика U20

Сборная Аргентины U-20 оформила выход в полуфинал молодежного чемпионата мира 2025 года.

В матче 1/4 финала, прошедшем в Сантьяго (Чили), аргентинцы уверенно победили Мексику со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 9-й минуте Маэр Каррисо вывел Аргентину вперед, а вскоре после перерыва Матео Сильветти удвоил преимущество.

У мексиканцев в компенсированное время были удалены два игрока

Теперь Аргентина U-20 сыграет в полуфинале турнира 15 октября в Сантьяго против сборной Колумбии.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

12 октября 2025, Сантьяго (Чили)

Мексика U-20 – Аргентина U-20 – 0:2

Голы: Каррисо, 9, Сильветти, 56

Удаления: Очоа, 90+2, Хименес, 90+7 (Мексика)

Видео голов и обзор матча