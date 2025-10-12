Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Сборная Колумбии U-20 пробилась в полуфинал чемпионата мира U-20, обыграв Испанию в зрелищном матче с пятью голами (3:2).

Развитие событие матча в чилийском городе Талька было драматичным.

На 38-й минуте Нейсер Вильярреал открыл счет. В начале второго тайма Испания перехватила инициативу: Райан Белаид сравнял счет, а через три минуты Ян Виргили вывел европейцев вперед.

Однако колумбийцы ответили двумя голами – Вильярреал оформил дубль, а в концовке добавил третий мяч.

Нападающий Нейсер Вильярреал сделал хет-трик и вывел Колумбию в полуфинал, где соперником станет победитель пары Мексика – Аргентина.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

11 октября 2025 года, Талька (Чили)

Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3

Голы: Белаид, 57, Виргили, 60 – Вильярреал, 38, 65, 90+5

Пары 1/4 финала

11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)

– 2:3 (Талька) 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)

12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

