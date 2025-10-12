Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Молодёжный чемпионат мира U20
Испания U20
11.10.2025 23:00 – FT 2 : 3
Колумбия U20
Молодежные турниры
12 октября 2025, 01:23 | Обновлено 12 октября 2025, 02:13
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20

Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами

Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Колумбии U-20 пробилась в полуфинал чемпионата мира U-20, обыграв Испанию в зрелищном матче с пятью голами (3:2).

Развитие событие матча в чилийском городе Талька было драматичным.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Нейсер Вильярреал открыл счет. В начале второго тайма Испания перехватила инициативу: Райан Белаид сравнял счет, а через три минуты Ян Виргили вывел европейцев вперед.

Однако колумбийцы ответили двумя голами – Вильярреал оформил дубль, а в концовке добавил третий мяч.

Нападающий Нейсер Вильярреал сделал хет-трик и вывел Колумбию в полуфинал, где соперником станет победитель пары Мексика – Аргентина.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

11 октября 2025 года, Талька (Чили)

Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3

Голы: Белаид, 57, Виргили, 60 – Вильярреал, 38, 65, 90+5

Пары 1/4 финала

  • 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
  • 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Мексика U-20 – Аргентина U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Испания U-20 – Колумбия U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Эксперт: «Я в таком же шоке, как и фаны. Бардак в сборной Украины»
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20
