Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Колумбия выиграла четвертьфинальный матч с 5 голами
Сборная Колумбии U-20 пробилась в полуфинал чемпионата мира U-20, обыграв Испанию в зрелищном матче с пятью голами (3:2).
Развитие событие матча в чилийском городе Талька было драматичным.
На 38-й минуте Нейсер Вильярреал открыл счет. В начале второго тайма Испания перехватила инициативу: Райан Белаид сравнял счет, а через три минуты Ян Виргили вывел европейцев вперед.
Однако колумбийцы ответили двумя голами – Вильярреал оформил дубль, а в концовке добавил третий мяч.
Нападающий Нейсер Вильярреал сделал хет-трик и вывел Колумбию в полуфинал, где соперником станет победитель пары Мексика – Аргентина.
Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал
11 октября 2025 года, Талька (Чили)
Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3
Голы: Белаид, 57, Виргили, 60 – Вильярреал, 38, 65, 90+5
Пары 1/4 финала
- 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
- 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
- 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
- 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)
Сетка плей-офф
Инфографика
