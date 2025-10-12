Испания U20

Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3. Большая сенсация на ЧМ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира U-20
Сборная Колумбии U-20 вышла в полуфинал чемпионата мира U-20, одержав волевую победу над Испанией U-20 в эффектном матче с пятью голами (3:2).
Поединок 1/4 финала ЧМ-2025 U-20 в чилийском городе Талька получился напряженным, драматичным и завершился сенсационно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 38-й минуте Нейсер Вильярреал открыл счет. После перерыва Испания перехватила инициативу: Райан Белаид сравнял, а вскоре Ян Виргили вывел свою команду вперед. Но колумбийцы сумели ответить: Вильярреал оформил дубль, а под занавес встречи забил победный третий мяч, оформив хет-трик.
Благодаря этой победе Колумбия U-20 пробилась в полуфинал ЧМ U-20, где встретится с Аргентиной.
Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал
11 октября 2025 года, Талька (Чили)
Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3
Голы: Белаид, 57, Виргили, 60 – Вильярреал, 38, 65, 90+5
Видео голов и обзор матча
Spain 🆚 Colombia#U20WC pic.twitter.com/e3khAXsFUj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 12, 2025
События матча
