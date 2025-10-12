Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3. Большая сенсация на ЧМ. Видео голов
Молодёжный чемпионат мира U20
Испания U20
11.10.2025 23:00 – FT 2 : 3
Колумбия U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
12 октября 2025, 17:04 | Обновлено 12 октября 2025, 17:08
323
0

Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3. Большая сенсация на ЧМ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира U-20

12 октября 2025, 17:04 | Обновлено 12 октября 2025, 17:08
323
0
Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3. Большая сенсация на ЧМ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Колумбии U-20 вышла в полуфинал чемпионата мира U-20, одержав волевую победу над Испанией U-20 в эффектном матче с пятью голами (3:2).

Поединок 1/4 финала ЧМ-2025 U-20 в чилийском городе Талька получился напряженным, драматичным и завершился сенсационно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Нейсер Вильярреал открыл счет. После перерыва Испания перехватила инициативу: Райан Белаид сравнял, а вскоре Ян Виргили вывел свою команду вперед. Но колумбийцы сумели ответить: Вильярреал оформил дубль, а под занавес встречи забил победный третий мяч, оформив хет-трик.

Благодаря этой победе Колумбия U-20 пробилась в полуфинал ЧМ U-20, где встретится с Аргентиной.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

11 октября 2025 года, Талька (Чили)

Испания U-20 – Колумбия U-20 – 2:3

Голы: Белаид, 57, Виргили, 60 – Вильярреал, 38, 65, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Neyser Villarreal (Колумбия U20).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Neyser Villarreal (Колумбия U20).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Jan Virgili (Испания U20).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Райян Белаид (Испания U20).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Neyser Villarreal (Колумбия U20).
По теме:
Буковина – Подолье – 2:0. Девятая победа подряд. Видео голов и обзор
Мексика U-20 – Аргентина U-20 – 0:2. Драматичный четвертьфинал. Видео голов
США U-20 – Марокко U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат мира по футболу U-20 видео голов и обзор сборная Колумбии по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Футбол | 11 октября 2025, 18:55 1
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»

Исак-Бергманн Йоханнессон удивлен хG сборной Украины

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Футбол | 12 октября 2025, 06:23 5
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании

11 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Футбол | 12.10.2025, 17:02
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Эксперт: «Этот игрок – наследник Мудрика в сборной Украины»
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Футбол | 12.10.2025, 10:21
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Легендарный Кин нашел тренера для МЮ: «Говорю об этом уже много лет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Футбол | 12.10.2025, 07:43
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
10.10.2025, 22:03
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 243
Футбол
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в зрелищном матче Исландия – Украина
12.10.2025, 08:55 2
Футбол
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
Усика предупредили, что его бой, о котором он мечтает, не состоится
11.10.2025, 04:02
Бокс
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
11.10.2025, 11:12 3
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем