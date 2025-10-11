Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания U-20 – Колумбия U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Испания U20
11.10.2025 23:00 - : -
Колумбия U20
Молодежные турниры
11 октября 2025, 19:23 |
Смотрите 11 октября в 22:30 видеотрансляцию 1/4 финала чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили стартует стадия 1/4 финала.

10 октября в 02:00 в городе Талька сыграют сборные Испании U-20 и Колумбии U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В других матчах 1/4 финала сыграют: Мексика – Аргентина, США – Марокко, Норвегия – Франция.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1), а Колумбия переиграла ЮАР (3:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили

  • 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия (Талька)
  • 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

📺 Видеотрансляция

Сетка плей-офф

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Эта сборная Испании не была безгрешной»
Кисиль получил признание от SofaScore за игру с Испанией U-20
Украинец попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ U-20 от SofaScore
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
