Испания U-20 – Колумбия U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 октября в 22:30 видеотрансляцию 1/4 финала чемпионата мира U-20
На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили стартует стадия 1/4 финала.
10 октября в 02:00 в городе Талька сыграют сборные Испании U-20 и Колумбии U-20.
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.
В других матчах 1/4 финала сыграют: Мексика – Аргентина, США – Марокко, Норвегия – Франция.
Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1), а Колумбия переиграла ЮАР (3:1).
⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили
- 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
- 11 октября. Испания – Колумбия (Талька)
- 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
- 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)
Сетка плей-офф
