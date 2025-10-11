На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили стартует стадия 1/4 финала.

10 октября в 02:00 в городе Талька сыграют сборные Испании U-20 и Колумбии U-20.

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В других матчах 1/4 финала сыграют: Мексика – Аргентина, США – Марокко, Норвегия – Франция.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1), а Колумбия переиграла ЮАР (3:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили

11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)

11 октября. Испания – Колумбия (Талька)

12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)

12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Испания U-20 – Колумбия U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Сетка плей-офф