Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ

Завершились стадия 1/8 финала на молодежном чемпионате мира 2025 U-20 в Чили.

В ночь с 9 на 10 октября сборные США и Марокко вышли в четвертьфинал, где сыграют между собой.

Сборная США разгромила команду Италии со счетом 3:0, а сборная Марокко переиграла Южную Корею (2:1).

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Образовались все 4 пары 1/4 финала: Мексика – Аргентина (11 октября в Сантьяго), Испания – Колумбия (11 октября в Тальке), Норвегия – Франция (12 октября в Вальпараисо), США – Марокко (12 октября в Ранкагуа).

Ранее в 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1).

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала, 10 октября

02:00. Марокко – Южная Корея – 2:1

Голы: Шин Мин-Ха, 8 (автогол), Забири, 58 – Ким Те-Вон, 90+6

⚽️ Пары 1/4 финала (по сетке)

11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)

11 октября. Испания – Колумбия (Талька)

12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)

12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

📊 Сетка плей-офф

