Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Молодёжный чемпионат мира U20
Марокко U20
10.10.2025 02:00 – FT 2 : 1
Южная Корея U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
10 октября 2025, 04:10 | Обновлено 10 октября 2025, 04:19
354
0

Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ

Сборная Марокко U-20 переиграла Южную Корею U-20 со счетом 2:1

10 октября 2025, 04:10 | Обновлено 10 октября 2025, 04:19
354
0
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились стадия 1/8 финала на молодежном чемпионате мира 2025 U-20 в Чили.

В ночь с 9 на 10 октября сборные США и Марокко вышли в четвертьфинал, где сыграют между собой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная США разгромила команду Италии со счетом 3:0, а сборная Марокко переиграла Южную Корею (2:1).

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Образовались все 4 пары 1/4 финала: Мексика – Аргентина (11 октября в Сантьяго), Испания – Колумбия (11 октября в Тальке), Норвегия – Франция (12 октября в Вальпараисо), США – Марокко (12 октября в Ранкагуа).

Ранее в 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1).

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала, 10 октября

02:00. Марокко – Южная Корея – 2:1

Голы: Шин Мин-Ха, 8 (автогол), Забири, 58 – Ким Те-Вон, 90+6

⚽️ Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
  • 9 октября. США – Италия – 3:0 (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея – 2:1 (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия – 0:1 д.в. (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция – 0:1 д.в. (Сантьяго)

⚽️ Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия (Талька)
  • 12 октября. США – Марокко (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

📊 Сетка плей-офф

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Южная Корея U20.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Yassir Zabiri (Марокко U20).
8’
ГОЛ ! Автогол забил Min-Ha Shin (Южная Корея U20).
По теме:
Марокко U-20 – Южная Корея U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
США и Италия определили четвертьфиналиста ЧМ U-20. Сетка плей-офф
США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20 статистические расклады выбор редакции сборная США по футболу U-20 сборная Италии по футболу U-20 сборная Мексики по футболу U-20 сборная Аргентины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20 сборная Норвегии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Футбол | 10 октября 2025, 04:41 0
Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас

Виталий – об игре с Коноплянкой

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09 октября 2025, 07:19 9
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов

Конец карьеры близок, остается выбрать последних соперников

«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Футбол | 09.10.2025, 23:59
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 60
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 82
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 39
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем