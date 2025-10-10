Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. США и Италия определили четвертьфиналиста ЧМ U-20. Сетка плей-офф
Молодёжный чемпионат мира U20
США U20
09.10.2025 22:30 – FT 3 : 0
Италия U20
10 октября 2025, 00:43 | Обновлено 10 октября 2025, 01:38
386
0

США и Италия определили четвертьфиналиста ЧМ U-20. Сетка плей-офф

Американцы в 1/8 финала разгромили соперников со счетом 3:0

США и Италия определили четвертьфиналиста ЧМ U-20. Сетка плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная США U-20 уверенно обыграла Италию U-20 в матче 1/8 финала чемпионата мира U-20, завершив поединок со счетом 3:0.

Американцы открыли счет благодаря Бенджамину Кремаски, после перерыва отличился Нико Цакирис, а Кремаски оформил дубль.

Таким образом, сборная США U-20 вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко или Южной Кореей.

Ранее стало известно, что в других матчах 1/4 финала сыграют: Мексика – Аргентина, Испания – Колумбия, Норвегия – Франция.

Чемпионат мира U-20. 1/8 финала

9 октября 2025, Ранкагуа, Эстадио Эль Теньенте

США U-20 – Италия U-20 – 3:0

Голы: Кремаски, 15, 90+3, Цакирис, 79

Сетка плей-офф

Николай Степанов
