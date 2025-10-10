США и Италия определили четвертьфиналиста ЧМ U-20. Сетка плей-офф
Американцы в 1/8 финала разгромили соперников со счетом 3:0
Сборная США U-20 уверенно обыграла Италию U-20 в матче 1/8 финала чемпионата мира U-20, завершив поединок со счетом 3:0.
Американцы открыли счет благодаря Бенджамину Кремаски, после перерыва отличился Нико Цакирис, а Кремаски оформил дубль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Таким образом, сборная США U-20 вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко или Южной Кореей.
Ранее стало известно, что в других матчах 1/4 финала сыграют: Мексика – Аргентина, Испания – Колумбия, Норвегия – Франция.
Чемпионат мира U-20. 1/8 финала
9 октября 2025, Ранкагуа, Эстадио Эль Теньенте
США U-20 – Италия U-20 – 3:0
Голы: Кремаски, 15, 90+3, Цакирис, 79
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роберто Пато Моуре раскритиковал Артема Довбика
Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»