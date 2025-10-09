Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодёжный чемпионат мира U20
Япония U20
09.10.2025 02:00 – FT 0 : 1
Франция U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
09 октября 2025, 04:55 | Обновлено 09 октября 2025, 05:17
578
0

Обыграв Японию, Франция далее сыграет с Норвегией, которая победила Парагвай

Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились еще два матча стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

В ночь с 8 на 9 октября сборные Франции и Норвегии вышли в четвертьфинал, где сыграют между собой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Франция в конце овертайма вырвала победу над Японией (1:0 д.в.) благодаря голу, который забил Люка Мишаль на 120+3 минуте.

Норвегия в дополнительное время переиграла Парагвай (1:0 д.в.), решающий мяч провел Никлас Фуглестад на 116-й минуте.

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Ранее в 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1), а команда хозяев турнира из Чили проиграла сборной Мексики (1:4). Аргентина отгрузила 4 мяча в ворота Нигерии (4:0), а Колумбия переиграла команду ЮАР (3:1).

Образовались три пары 1/4 финала: Мексика – Аргентина (11 октября в Сантьяго), Испания – Колумбия (11 октября в Тальке), Норвегия – Франция (12 октября в Вальпараисо).

Последняя пара четвертьфиналистов определится вечером 9 октября в матчах США – Италия, Марокко – Южная Корея.

Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала, 8 октября

Япония U20 – Франция U20 – 0:1 (д.в.)

Гол: Люка Мишаль, 120+3

Парагвай U20 – Норвегия U20 – 0:1 (д.в.)

Гол: Никлас Фуглестад, 116

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия – 0:1 д.в. (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция – 0:1 д.в. (Сантьяго)

Пары 1/4 финала (за сеткой)

  • 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия (Талька)
  • 12 октября. США / Италия – Марокко / Южная Корея (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

Фотогалерея

Инфографика

События матча

120’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Мишаль (Франция U20).
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Норвегии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20 сборная Японии по футболу U-20 сборная Парагвая по футболу U-20 статистические расклады выбор редакции видео голов и обзор
