Аргентина и Колумбия вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф
Образовались две пары 1/4 финала: Мексика – Аргентина, Испания – Колумбия
Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
Вечером 8 октября состоялись еще два матча 1/8 финала. Аргентина и Колумбия вышли в четвертьфиналы
Аргентина отгрузила 4 мяча в ворота Нигерии (4:0), а Колумбия переиграла команду ЮАР (3:1).
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.
Днем ранее в 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1), а команда хозяев турнира из Чили проиграла сборной Мексики (1:4).
Образовались две пары 1/4 финала: Мексика – Аргентина, Испания – Колумбия (матчи пройдут 11 октября).
Чемпионат мира 2025 U-20
1/8 финала 8 октября
22:30. Аргентина – Нигерия – 4:0
Голы: Сарко, 2, Каррисо, 23, 53, Сильветти, 66
22:30. Колумбия – ЮАР – 3:1
Голы: Канчимбо, 7, Вильярреал, 63, 90+6 – Вилакази, 51 (пен)
Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 (по сетке)
- 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
- 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
- 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
- 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
- 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
- 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
- 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
- 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)
Сетка плей-офф
Инфографика
