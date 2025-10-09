Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аргентина и Колумбия вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф
Молодёжный чемпионат мира U20
Аргентина U20
08.10.2025 22:30 – FT 4 : 0
Нигерия U20
Молодежные турниры
09 октября 2025, 00:34 | Обновлено 09 октября 2025, 00:51
339
0

Аргентина и Колумбия вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф

Образовались две пары 1/4 финала: Мексика – Аргентина, Испания – Колумбия

Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

Вечером 8 октября состоялись еще два матча 1/8 финала. Аргентина и Колумбия вышли в четвертьфиналы

Аргентина отгрузила 4 мяча в ворота Нигерии (4:0), а Колумбия переиграла команду ЮАР (3:1).

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Днем ранее в 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1), а команда хозяев турнира из Чили проиграла сборной Мексики (1:4).

Образовались две пары 1/4 финала: Мексика – Аргентина, Испания – Колумбия (матчи пройдут 11 октября).

Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала 8 октября

22:30. Аргентина – Нигерия – 4:0

Голы: Сарко, 2, Каррисо, 23, 53, Сильветти, 66

22:30. Колумбия – ЮАР – 3:1

Голы: Канчимбо, 7, Вильярреал, 63, 90+6 – Вилакази, 51 (пен)

Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
