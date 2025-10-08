Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аргентина U20 – Нигерия U20, Колумбия U20 – ЮАР U20. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Аргентина U20
08.10.2025 22:30 - : -
Нигерия U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
08 октября 2025, 14:32 | Обновлено 08 октября 2025, 14:37
28
0

Смотрите 8 октября в 22:30 матчи 1/8 финала чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

8 октября в 22:30 в матчах 1/8 финала играют: Аргентина U20 – Нигерия U20, Колумбия U20 – ЮАР U20

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1), а команда хозяев турнира из Чили проиграла сборной Мексики (1:4).

Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

📺 Видеотрансляция

По теме:
Нагорняк рассказал, какого игрока не хватало сборной Украины против Испании
Григорчук раскритиковал Динамо и Шахтер после фиаско Украины U-20 на ЧМ
Логичное поражение. Украина впервые не превзошла соперника по xG на ЧМ U-20
чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн сборная Аргентины по футболу U-20 сборная Нигерии по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20 сборная ЮАР по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
