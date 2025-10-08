Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Команда Мексики U20 разгромила Чили U20 и вышла в 1/4 финала
В Чили продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025.
8 октября в 02:00 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сборная Мексики U-20 разгромила хозяев команду Чили U-20 (4:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.
Команда Мексики U-20 стала вторым четвертьфиналистом и сыграет далее с победителем пары Аргентина – Нигерия.
Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1).
Чемпионат мира 2025 U-20
1/8 финала. 7 октября. Вальпараисо (Чили)
Чили – Мексика – 1:4
Голы: Россель, 88 – Хименес, 26, Фимбрес, 67, Камберос, 80, 86
Пары 1/8 финала (по сетке)
- 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
- 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)
- 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
- 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)
- 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
- 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
- 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
- 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)
Сетка плей-офф
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер киевского клуба рассказал о сотрудничестве с Виктором Леоненко
УАФ открыла служебное расследование по факту нарушений