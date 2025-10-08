Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Молодёжный чемпионат мира U20
Чили U20
08.10.2025 02:00 – FT 1 : 4
Мексика U20
Молодежные турниры
08 октября 2025, 04:23 | Обновлено 08 октября 2025, 04:34
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025

Команда Мексики U20 разгромила Чили U20 и вышла в 1/4 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

В Чили продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025.

8 октября в 02:00 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сборная Мексики U-20 разгромила хозяев команду Чили U-20 (4:1).

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Команда Мексики U-20 стала вторым четвертьфиналистом и сыграет далее с победителем пары Аргентина – Нигерия.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1).

Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала. 7 октября. Вальпараисо (Чили)

Чили – Мексика – 1:4

Голы: Россель, 88 – Хименес, 26, Фимбрес, 67, Камберос, 80, 86

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

Инфографика

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Juan Rossel (Чили U20).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Hugo Camberos (Мексика U20).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Hugo Camberos (Мексика U20).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Икер Фимбрес (Мексика U20).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Tahiel Jimenez (Мексика U20).
