Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025

В Чили продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025.

8 октября в 02:00 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сборная Мексики U-20 разгромила хозяев команду Чили U-20 (4:1).

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Команда Мексики U-20 стала вторым четвертьфиналистом и сыграет далее с победителем пары Аргентина – Нигерия.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1).

Чемпионат мира 2025 U-20

1/8 финала. 7 октября. Вальпараисо (Чили)

Чили – Мексика – 1:4

Голы: Россель, 88 – Хименес, 26, Фимбрес, 67, Камберос, 80, 86

Пары 1/8 финала (по сетке)

7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)

– 1:4 (Вальпараисо) 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)

7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)

– 0:1 (Вальпараисо) 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)

9 октября. США – Италия (Ранкагуа)

9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)

8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)

8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

Инфографика