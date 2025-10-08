Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чили U-20 – Мексика U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Чили U20
08.10.2025 02:00 – перерыв 0 : 1
Мексика U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 октября 2025, 02:15 | Обновлено 08 октября 2025, 02:37
246
0

Чили U-20 – Мексика U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 октября в 02:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира U-20

08 октября 2025, 02:15 | Обновлено 08 октября 2025, 02:37
246
0
Чили U-20 – Мексика U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

8 октября в 02:00 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1)

Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

Чили U-20 – Мексика U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Tahiel Jimenez (Мексика U20).
По теме:
Полесье в паузе чемпионата сыграет с географическим соседом
Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн сборная Чили по футболу U-20 сборная Мексики по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
Футбол | 07 октября 2025, 22:00 14
ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч

УАФ открыла служебное расследование по факту нарушений

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07 октября 2025, 08:40 4
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение
Футбол | 08.10.2025, 00:59
Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение
Вратарь Кайрата пропустил пять голов от Реала. Казахстан принял решение
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 07.10.2025, 20:05
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 62
Футбол
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем