Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

8 октября в 02:00 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1)

Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 (по сетке)

7 октября. Чили – Мексика (Вальпараисо)

8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)

7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)

– 0:1 (Вальпараисо) 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)

9 октября. США – Италия (Ранкагуа)

9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)

8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)

8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

Чили U-20 – Мексика U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE