Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE

Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

9 октября в 02:00 в матчах 1/8 финала играют: Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20.

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1), а команда хозяев турнира из Чили проиграла сборной Мексики (1:4).

Аргентина отгрузила 4 мяча в ворота Нигерии (4:0), а Колумбия переиграла команду ЮАР (3:1).

Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 (по сетке)

7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)

8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)

7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)

8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)

– ЮАР – 3:1 (Талька) 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)

9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)

8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)

8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

