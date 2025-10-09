Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Япония U20
09.10.2025 02:00 – 65 0 : 0
Франция U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
09 октября 2025, 02:00 | Обновлено 09 октября 2025, 02:02
208
0

Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 октября в 02:00 матчи 1/8 финала чемпионата мира U-20

09 октября 2025, 02:00 | Обновлено 09 октября 2025, 02:02
208
0
Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции U-20

Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

9 октября в 02:00 в матчах 1/8 финала играют: Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1), а команда хозяев турнира из Чили проиграла сборной Мексики (1:4).

Аргентина отгрузила 4 мяча в ворота Нигерии (4:0), а Колумбия переиграла команду ЮАР (3:1).

Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

Сетка плей-офф

По теме:
«Никто ему не подсказал». Эксперт – о дисквалификации Синчука и поражении
«Розчарован». Кварцяный – про выступление украинской молодежки
Аргентина и Колумбия вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф
чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн сборная Парагвая по футболу U-20 сборная Норвегии по футболу U-20 сборная Японии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Футбол | 08 октября 2025, 04:24 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Футбол | 08 октября 2025, 07:05 1
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде

Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.10.2025, 01:11
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины
Футбол | 08.10.2025, 21:35
Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины
Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 14
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 3
Футбол
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем