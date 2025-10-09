Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 октября в 02:00 матчи 1/8 финала чемпионата мира U-20
Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
9 октября в 02:00 в матчах 1/8 финала играют: Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.
В 1/8 финала сборная Украины уступила команде Испании (0:1), а команда хозяев турнира из Чили проиграла сборной Мексики (1:4).
Аргентина отгрузила 4 мяча в ворота Нигерии (4:0), а Колумбия переиграла команду ЮАР (3:1).
Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 (по сетке)
- 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
- 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
- 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
- 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
- 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
- 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
- 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
- 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)
Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»