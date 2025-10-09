Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
США U20
09.10.2025 22:30 - : -
Италия U20
Молодежные турниры
09 октября 2025, 16:17 | Обновлено 09 октября 2025, 16:27
США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 октября в 22:30 видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира U-20

США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

9 октября в 22:30 в Ранкагуа в матче 1/8 финала сыграют сборные США U-20 и Италии U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1).

⚽️ Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия – 0:1 д.в. (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция – 0:1 д.в. (Сантьяго)

⚽️ Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия (Талька)
  • 12 октября. США / Италия – Марокко / Южная Корея (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

По теме:
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE
«Никто ему не подсказал». Эксперт – о дисквалификации Синчука и поражении
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Италии по футболу U-20 сборная США по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
