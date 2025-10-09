США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 октября в 22:30 видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира U-20
Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
9 октября в 22:30 в Ранкагуа в матче 1/8 финала сыграют сборные США U-20 и Италии U-20.
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.
Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1).
⚽️ Пары 1/8 финала (по сетке)
- 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
- 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
- 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
- 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
- 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
- 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
- 8 октября. Парагвай – Норвегия – 0:1 д.в. (Талька)
- 8 октября. Япония – Франция – 0:1 д.в. (Сантьяго)
⚽️ Пары 1/4 финала (по сетке)
- 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
- 11 октября. Испания – Колумбия (Талька)
- 12 октября. США / Италия – Марокко / Южная Корея (Ранкагуа)
- 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)
Сетка плей-офф
