Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

9 октября в 22:30 в Ранкагуа в матче 1/8 финала сыграют сборные США U-20 и Италии U-20.

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1).

⚽️ Пары 1/8 финала (по сетке)

7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)

– 1:4 (Вальпараисо) 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)

– Нигерия – 4:0 (Сантьяго) 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)

– 0:1 (Вальпараисо) 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)

– ЮАР – 3:1 (Талька) 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)

9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)

8 октября. Парагвай – Норвегия – 0:1 д.в. (Талька)

– 0:1 д.в. (Талька) 8 октября. Япония – Франция – 0:1 д.в. (Сантьяго)

⚽️ Пары 1/4 финала (по сетке)

11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)

11 октября. Испания – Колумбия (Талька)

12 октября. США / Италия – Марокко / Южная Корея (Ранкагуа)

12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE