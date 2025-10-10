Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марокко U-20 – Южная Корея U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Марокко U20
10.10.2025 02:00 – 23 1 : 0
Южная Корея U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
10 октября 2025, 02:00 | Обновлено 10 октября 2025, 02:04
24
0

Марокко U-20 – Южная Корея U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 октября в 02:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира U-20

10 октября 2025, 02:00 | Обновлено 10 октября 2025, 02:04
24
0
Марокко U-20 – Южная Корея U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается стадия плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

10 октября в 02:00 в Ранкагуа в матче 1/8 финала сыграют сборные Марокко U-20 и Южной Кореи U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила команде Испании (0:1).

⚽️ Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 7 октября. Чили – Мексика – 1:4 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия – 4:0 (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания – 0:1 (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР – 3:1 (Талька)
  • 9 октября. США – Италия – 3:0 (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия – 0:1 д.в. (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция – 0:1 д.в. (Сантьяго)

⚽️ Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 11 октября. Мексика – Аргентина (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия (Талька)
  • 12 октября. США – Марокко / Южная Корея (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Марокко U-20 – Южная Корея U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

Сетка плей-офф

События матча

8’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Южная Корея U20.
По теме:
США и Италия определили четвертьфиналиста ЧМ U-20. Сетка плей-офф
США U-20 – Италия U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 1
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Футбол | 09 октября 2025, 23:59 1
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины

Роберто Пато Моуре раскритиковал Артема Довбика

Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:54
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Футбол | 09.10.2025, 20:05
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 3
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем