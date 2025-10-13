Норвегия U20

Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2. Четвертьфинал ЧМ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира U-20
Сборная Франции U-20 получила путевку в полуфинал чемпионата мира U-20.
Французская команда в четвертьфинале ЧМ-2025 U-20 переиграла Норвегию U-20 со счетом 2:1.
В первом тайме Симон Буабре оформил дубль для французов, а на 83-й минуте Расмус Хольтен сократил отставание.
Франция в полуфинале 15 октября сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Колумбией.
Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал
13 октября 2025, Вальпараисо (Чили)
Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2
Голы: Хольтен, 83 – Буабре, 19, 37
Видео голов и обзор матча
Norway 🆚 France #U20WC pic.twitter.com/6bKGOeXFHC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025
События матча
