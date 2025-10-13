Норвегия U20

Сборная Франции U-20 получила путевку в полуфинал чемпионата мира U-20.

Французская команда в четвертьфинале ЧМ-2025 U-20 переиграла Норвегию U-20 со счетом 2:1.

В первом тайме Симон Буабре оформил дубль для французов, а на 83-й минуте Расмус Хольтен сократил отставание.

Франция в полуфинале 15 октября сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Колумбией.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

13 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2

Голы: Хольтен, 83 – Буабре, 19, 37

Видео голов и обзор матча