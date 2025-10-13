Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодёжный чемпионат мира U20
Норвегия U20
13.10.2025 02:00 – FT 1 : 2
Франция U20
Молодежные турниры
13 октября 2025, 06:47 |
108
0

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции U-20 получила путевку в полуфинал чемпионата мира U-20.

Французская команда в четвертьфинале ЧМ-2025 U-20 переиграла Норвегию U-20 со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме Симон Буабре оформил дубль для французов, а на 83-й минуте Расмус Хольтен сократил отставание.

Франция в полуфинале 15 октября сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Колумбией.

Чемпионат мира U-20. Четвертьфинал

13 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Норвегия U-20 – Франция U-20 – 1:2

Голы: Хольтен, 83 – Буабре, 19, 37

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хольтен (Норвегия U20).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Saimon Bouabre (Франция U20).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Saimon Bouabre (Франция U20).
чемпионат мира по футболу U-20 видео голов и обзор сборная Норвегии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
