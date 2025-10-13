Норвегия U20

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили продолжается стадия 1/4 финала.

13 октября в 02:00 в городе Вальпараисо играют сборные Норвегия U-20 и Франция U-20.

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в 5 городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против команды Марокко, которая обыграла сборную США (3:1).

В другом полуфинальном поединке встретятся Аргентина и Колумбия.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили

11 октября. Мексика – Аргентина – 0:2 (Сантьяго)

– 0:2 (Сантьяго) 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)

– 2:3 (Талька) 12 октября. США – Марокко – 1:3 (Ранкагуа)

– 1:3 (Ранкагуа) 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

Норвегия U-20 – Франция U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE