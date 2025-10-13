Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Норвегия U-20 – Франция U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Норвегия U20
13.10.2025 02:00 – 82 1 : 2
Франция U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
Норвегия U-20 – Франция U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 октября в 02:00 видеотрансляцию 1/4 финала чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции U-20

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили продолжается стадия 1/4 финала.

13 октября в 02:00 в городе Вальпараисо играют сборные Норвегия U-20 и Франция U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в 5 городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против команды Марокко, которая обыграла сборную США (3:1).

В другом полуфинальном поединке встретятся Аргентина и Колумбия.

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. 1/4 финала, Чили

  • 11 октября. Мексика – Аргентина – 0:2 (Сантьяго)
  • 11 октября. Испания – Колумбия – 2:3 (Талька)
  • 12 октября. США – Марокко – 1:3 (Ранкагуа)
  • 12 октября. Норвегия – Франция (Вальпараисо)

Сетка плей-офф

📺 Видеотрансляция

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Saimon Bouabre (Франция U20).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Saimon Bouabre (Франция U20).
По теме:
США и Марокко определили третьего полуфиналиста чемпионата мира U-20
США U-20 – Марокко U-20. 1/4 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Мексика U-20 – Аргентина U-20 – 0:2. Драматичный четвертьфинал. Видео голов
чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн сборная Норвегии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20
