Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Молодёжный чемпионат мира U20
Марокко U20
15.10.2025 23:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Франция U20
Молодежные турниры
16 октября 2025, 01:57 | Обновлено 16 октября 2025, 02:12
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20

Команда Марокко выиграла серию пенальти и вышла в финальный матч

Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Марокко U-20 в серии пенальти обыграла сверстников из Франции в полуфинале чемпионата мира U-20.

Матч в чилийском Вальпараисо прошел в напряженной борьбе. На 32-й минуте африканцы вышли вперед после автогола французского вратаря Лисандру Ольметы. При выполнении пенальти, который бил Яссир Забири, мяч попал в штангу, затем в спину голкипера, после чего оказался в сетке ворот.

После перерыва Франция восстановила равновесие благодаря точному удару Люки Мишаля, который реализовал передачу Муссы Да́бо.

В овертайме ни одна из команд не смогла забить, поэтому все решилось в серии послематчевых пенальти. Марокканцы реализовали пять из шести попыток, тогда как французы — четыре. Решающий промах допустил Джиллиан Н'Гессан.

Таким образом, Марокко U-20 впервые в истории сыграет в финале молодежного чемпионата мира. Соперником станет победитель пары Аргентина – Колумбия.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

15 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Лисандру Ольмета, 32 (автогол) – Люка Мишаль, 59

Незабитый пенальти: Яссир Забири, 32 (Марокко)

ВИДЕО. Курьезный гол Марокко с пенальти от спины вратаря

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Naim Byar (Марокко U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Moustapha Dabo (Франция U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Саад эль Хаддад (Марокко U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Габен Бернардо (Франция U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Elyaz Zidane (Франция U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Yassir Zabiri (Марокко U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ilias Boumassaoudi (Марокко U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Люка Мишаль (Франция U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Younes El Bahraoui (Марокко U20).
107’
Рабби Нзингула (Франция U20) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Мишаль (Франция U20).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Лизандрю Ольмета (Франция U20).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Yassir Zabiri (Марокко U20).
Аргентина U-20 – Колумбия U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Марокко U-20 – Франция U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Квалификация КОНКАКАФ: разгром от Ямайки и встреча лидеров группы
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
