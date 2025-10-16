Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Команда Марокко выиграла серию пенальти и вышла в финальный матч
Сборная Марокко U-20 в серии пенальти обыграла сверстников из Франции в полуфинале чемпионата мира U-20.
Матч в чилийском Вальпараисо прошел в напряженной борьбе. На 32-й минуте африканцы вышли вперед после автогола французского вратаря Лисандру Ольметы. При выполнении пенальти, который бил Яссир Забири, мяч попал в штангу, затем в спину голкипера, после чего оказался в сетке ворот.
После перерыва Франция восстановила равновесие благодаря точному удару Люки Мишаля, который реализовал передачу Муссы Да́бо.
В овертайме ни одна из команд не смогла забить, поэтому все решилось в серии послематчевых пенальти. Марокканцы реализовали пять из шести попыток, тогда как французы — четыре. Решающий промах допустил Джиллиан Н'Гессан.
Таким образом, Марокко U-20 впервые в истории сыграет в финале молодежного чемпионата мира. Соперником станет победитель пары Аргентина – Колумбия.
Чемпионат мира U-20. Полуфинал
15 октября 2025, Вальпараисо (Чили)
Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Лисандру Ольмета, 32 (автогол) – Люка Мишаль, 59
Незабитый пенальти: Яссир Забири, 32 (Марокко)
ВИДЕО. Курьезный гол Марокко с пенальти от спины вратаря
Attrape-moi ça, Olmeta !— Zone FRMF 🇲🇦 (@ZoneFRMF) October 15, 2025
À nous la finale, Inch’Allah 😎 pic.twitter.com/QOoVqNM7BC
Фотогалерея
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кажется, Эрлинг Холанд наконец-то сумеет попробовать силы на топовом международном турнире
Олег Федорчук считает, что Артем Довбик находится не в очень хорошем психологическом тонусе