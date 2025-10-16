Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20

Сборная Марокко U-20 в серии пенальти обыграла сверстников из Франции в полуфинале чемпионата мира U-20.

Матч в чилийском Вальпараисо прошел в напряженной борьбе. На 32-й минуте африканцы вышли вперед после автогола французского вратаря Лисандру Ольметы. При выполнении пенальти, который бил Яссир Забири, мяч попал в штангу, затем в спину голкипера, после чего оказался в сетке ворот.

После перерыва Франция восстановила равновесие благодаря точному удару Люки Мишаля, который реализовал передачу Муссы Да́бо.

В овертайме ни одна из команд не смогла забить, поэтому все решилось в серии послематчевых пенальти. Марокканцы реализовали пять из шести попыток, тогда как французы — четыре. Решающий промах допустил Джиллиан Н'Гессан.

Таким образом, Марокко U-20 впервые в истории сыграет в финале молодежного чемпионата мира. Соперником станет победитель пары Аргентина – Колумбия.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

15 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Лисандру Ольмета, 32 (автогол) – Люка Мишаль, 59

Незабитый пенальти: Яссир Забири, 32 (Марокко)

ВИДЕО. Курьезный гол Марокко с пенальти от спины вратаря

Attrape-moi ça, Olmeta !



À nous la finale, Inch’Allah 😎 pic.twitter.com/QOoVqNM7BC — Zone FRMF 🇲🇦 (@ZoneFRMF) October 15, 2025

