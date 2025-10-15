Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марокко U-20 – Франция U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Марокко U20
15.10.2025 23:00 - : -
Франция U20
Молодежные турниры
15 октября 2025, 16:23 | Обновлено 15 октября 2025, 16:33
Марокко U-20 – Франция U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 15 октября в 23:00 видеотрансляцию 1/2 финала чемпионата мира U-20

Марокко U-20 – Франция U-20. Полуфинал ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции U-20

На молодежном чемпионате мира 2025 в Чили наступило время матчей стадии 1/2 финала.

15 октября в 23:00 в городе Вальпараисо сыграют сборные Марокко U-20 и Франции U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В плей-офф сборная Марокко переиграла Южную Корею (2:1) и США (3:1), а Франция взяла верх над Японией (1:0 д.в.) и Норвегией (2:1).

В другом полуфинальном поединке встретятся Аргентина и Колумбия (16 октября в 02:00 в Сантьяго).

Ранее в 1/8 финала украинская команда уступила сборной Испании (0:1).

⚽️ ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф

📺 Видеотрансляция

чемпионат мира по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
