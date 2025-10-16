Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4) Драматичная серия. Видео голов
Молодёжный чемпионат мира U20
Марокко U20
15.10.2025 23:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Франция U20
Молодежные турниры
16 октября 2025, 17:11 | Обновлено 16 октября 2025, 17:32
201
0

Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4) Драматичная серия. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира U-20

Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4) Драматичная серия. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Марокко U-20 в серии пенальти обыграла сверстников из Франции в полуфинале чемпионата мира U-20

Игра в чилийском Вальпараисо завершилась со счетом 1:1 (пен. 5:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте при выполнении пенальти, который бил Яссир Забири, мяч попал в штангу, затем в спину голкипера, после чего оказался в сетке ворот. Автогола записан на французского вратаря Лисандру Ольмету.

После перерыва для Франции счет сравнял Люка Мишаль, реализовав передачу Муссы Дабо.

В серии послематчевых пенальти выиграли марокканцы, решающий промах допустил Джиллиан Н'Гессан.

Марокко U-20 сыграет в финале молодежного чемпионата мира против команды Аргентины U-20.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

15 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Лисандру Ольмета, 32 (автогол) – Люка Мишаль, 59

Незабитый пенальти: Яссир Забири, 32 (Марокко)

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Курьезный гол Марокко с пенальти от спины вратаря

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Naim Byar (Марокко U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Moustapha Dabo (Франция U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Саад эль Хаддад (Марокко U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Габен Бернардо (Франция U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Elyaz Zidane (Франция U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Yassir Zabiri (Марокко U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ilias Boumassaoudi (Марокко U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Люка Мишаль (Франция U20).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Younes El Bahraoui (Марокко U20).
107’
Рабби Нзингула (Франция U20) получает красную карточку.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Мишаль (Франция U20).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Лизандрю Ольмета (Франция U20).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Yassir Zabiri (Марокко U20).
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о ЧМ U-20: «Сборная Украины могла быть в финале»
Аргентина U-20 – Колумбия U-20 – 1:0. Полуфинал ЧМ. Видео гола и обзор
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Бан Синчука на ЧМ? У меня голова была занята другим»
пенальти серия пенальти чемпионат мира по футболу U-20 видео голов и обзор сборная Франции по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
