Марокко U20

Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4) Драматичная серия. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира U-20
Сборная Марокко U-20 в серии пенальти обыграла сверстников из Франции в полуфинале чемпионата мира U-20
Игра в чилийском Вальпараисо завершилась со счетом 1:1 (пен. 5:4).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 32-й минуте при выполнении пенальти, который бил Яссир Забири, мяч попал в штангу, затем в спину голкипера, после чего оказался в сетке ворот. Автогола записан на французского вратаря Лисандру Ольмету.
После перерыва для Франции счет сравнял Люка Мишаль, реализовав передачу Муссы Дабо.
В серии послематчевых пенальти выиграли марокканцы, решающий промах допустил Джиллиан Н'Гессан.
Марокко U-20 сыграет в финале молодежного чемпионата мира против команды Аргентины U-20.
Чемпионат мира U-20. Полуфинал
15 октября 2025, Вальпараисо (Чили)
Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Лисандру Ольмета, 32 (автогол) – Люка Мишаль, 59
Незабитый пенальти: Яссир Забири, 32 (Марокко)
Видео голов и обзор матча
Morocco 🆚 France#U20WC pic.twitter.com/vTm5Pl63DJ— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 16, 2025
ВИДЕО. Курьезный гол Марокко с пенальти от спины вратаря
Attrape-moi ça, Olmeta !— Zone FRMF 🇲🇦 (@ZoneFRMF) October 15, 2025
À nous la finale, Inch’Allah 😎 pic.twitter.com/QOoVqNM7BC
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Сергей Нагорняк может быть уволен с должности главного тренера «Эпицентра»