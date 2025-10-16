Марокко U20

Сборная Марокко U-20 в серии пенальти обыграла сверстников из Франции в полуфинале чемпионата мира U-20

Игра в чилийском Вальпараисо завершилась со счетом 1:1 (пен. 5:4).

На 32-й минуте при выполнении пенальти, который бил Яссир Забири, мяч попал в штангу, затем в спину голкипера, после чего оказался в сетке ворот. Автогола записан на французского вратаря Лисандру Ольмету.

После перерыва для Франции счет сравнял Люка Мишаль, реализовав передачу Муссы Дабо.

В серии послематчевых пенальти выиграли марокканцы, решающий промах допустил Джиллиан Н'Гессан.

Марокко U-20 сыграет в финале молодежного чемпионата мира против команды Аргентины U-20.

Чемпионат мира U-20. Полуфинал

15 октября 2025, Вальпараисо (Чили)

Марокко U-20 – Франция U-20 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Лисандру Ольмета, 32 (автогол) – Люка Мишаль, 59

Незабитый пенальти: Яссир Забири, 32 (Марокко)

