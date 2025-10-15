Марокко U20

Марокко U-20 – Франция U-20. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного ЧМ
Матч начнется 15 октября в 23:00 по Киеву
В среду, 15 октября, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира U-20 между сборными Марокко и Франции. По киевскому времени игра начнется в 23:00.
Марокко U-20
Очень хорошие результаты показывает марокканская молодежка. На майском Кубке африканских наций U-20 коллектив смог дойти до финала, однако там уступил Южной Африке со счетом 1:0.
На групповом этапе текущего турнира Марокко смогли преодолеть Бразилию и Испанию и потерпели поражение от Мексики (правда, тот поединок уже не имел ни одного турнирного значения). В плей-офф африканцы победили Южную Корею и США, благодаря чему и квалифицировались в 1/2 финала соревнований.
Франция U-20
Не менее уверенный футбол показывают и французы. В начале июня команда стала призером турнира Морриса Ревелло, одержав в финале победу над Саудовской Аравией U-23.
На групповом этапе чемпионата мира Франция одолела Южную Африку и Новую Каледонию, однако потерпела поражение от сборной США. В плей-офф Ле Блюз победили сверстников из Японии и Норвегии и квалифицировались в 1/2 финала турнира.
Личные встречи
В 2024 году коллективы провели 2 поединка друг с другом. В обоих победила Франция с общим счетом 9:7.
Интересные факты
- Только в 1 из последних 8 официальных матчей Марокко смогло забить больше 2 голов.
- Франция забивала первой в 6 из последних 7 поединков.
- Марокко не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 игр.
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.73.
23:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»
Футболист показал чек на 700 тысяч гривен