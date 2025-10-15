Марокко U20

В среду, 15 октября, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира U-20 между сборными Марокко и Франции. По киевскому времени игра начнется в 23:00.

Марокко U-20

Очень хорошие результаты показывает марокканская молодежка. На майском Кубке африканских наций U-20 коллектив смог дойти до финала, однако там уступил Южной Африке со счетом 1:0.

На групповом этапе текущего турнира Марокко смогли преодолеть Бразилию и Испанию и потерпели поражение от Мексики (правда, тот поединок уже не имел ни одного турнирного значения). В плей-офф африканцы победили Южную Корею и США, благодаря чему и квалифицировались в 1/2 финала соревнований.

Франция U-20

Не менее уверенный футбол показывают и французы. В начале июня команда стала призером турнира Морриса Ревелло, одержав в финале победу над Саудовской Аравией U-23.

На групповом этапе чемпионата мира Франция одолела Южную Африку и Новую Каледонию, однако потерпела поражение от сборной США. В плей-офф Ле Блюз победили сверстников из Японии и Норвегии и квалифицировались в 1/2 финала турнира.

Личные встречи

В 2024 году коллективы провели 2 поединка друг с другом. В обоих победила Франция с общим счетом 9:7.

Интересные факты

Только в 1 из последних 8 официальных матчей Марокко смогло забить больше 2 голов.

Франция забивала первой в 6 из последних 7 поединков.

Марокко не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 игр.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.73.