Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодёжный чемпионат мира U20
Марокко U20
15.10.2025 23:00 - : -
Франция U20
Молодежные турниры
15 октября 2025, 21:23
Марокко U-20 – Франция U-20. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного ЧМ

Матч начнется 15 октября в 23:00 по Киеву

Сборная Марокко по футболу

В среду, 15 октября, состоится полуфинальный поединок чемпионата мира U-20 между сборными Марокко и Франции. По киевскому времени игра начнется в 23:00.

Марокко U-20

Очень хорошие результаты показывает марокканская молодежка. На майском Кубке африканских наций U-20 коллектив смог дойти до финала, однако там уступил Южной Африке со счетом 1:0.

На групповом этапе текущего турнира Марокко смогли преодолеть Бразилию и Испанию и потерпели поражение от Мексики (правда, тот поединок уже не имел ни одного турнирного значения). В плей-офф африканцы победили Южную Корею и США, благодаря чему и квалифицировались в 1/2 финала соревнований.

Франция U-20

Не менее уверенный футбол показывают и французы. В начале июня команда стала призером турнира Морриса Ревелло, одержав в финале победу над Саудовской Аравией U-23.

На групповом этапе чемпионата мира Франция одолела Южную Африку и Новую Каледонию, однако потерпела поражение от сборной США. В плей-офф Ле Блюз победили сверстников из Японии и Норвегии и квалифицировались в 1/2 финала турнира.

Личные встречи

В 2024 году коллективы провели 2 поединка друг с другом. В обоих победила Франция с общим счетом 9:7.

Интересные факты

  • Только в 1 из последних 8 официальных матчей Марокко смогло забить больше 2 голов.
  • Франция забивала первой в 6 из последних 7 поединков.
  • Марокко не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 игр.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.73.

Марокко U20
15 октября 2025 -
23:00
Франция U20
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
