Колумбия U20

В субботу, 18 октября, состоится матч за третье место чемпионата мира U-20 между сборными Колумбии и Франции. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Колумбия U-20

На групповом этапе турнира сборная смогла одержать лишь 1 победу против Саудовской Аравии и дважды сыграть вничью с Норвегией и Нигерией. Однако даже 5-х баллов было достаточно, чтобы занять 1-е место группы и квалифицироваться в плей-офф.

В 1/8 финала колумбийцы 3:1 одолели сверстников из Южной Африки, а в четвертьфинале обыграли испанцев со счетом 2:3. На стадии 1/2 коллектив минимально уступил чрезвычайно сильной сборную Аргентины. В дополнительных тренировочных турнирах перед чемпионатом мира команда не участвовала, а лишь проводила товарищеские игры.

Франция U-20

Групповой этап прошел для команды довольно сумбурно. Сначала французы 2:1 одолели сверстников из Южной Африки, но во 2-м туре 3:0 уступили молодежьке США. Даже разгром Новой Каледонии со счетом 6:0 не помог трехцветным подняться выше 3-й строчки группы, хотя на их счету было 6 зачетных пунктов.

В плей-офф Франция минимально обыграла Японию и одолела Норвегию со счетом 2:1. Однако в полуфинале турнира коллектив вылетел от сборной Марокко, проиграв в серии пенальти.

В июне этого года молодежка Ле Блюз также стала победителем турнира Морриса Ревелло – в финале команда обыграла сверстников из Панамы со счетом 2:0.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх текущими составами.

Интересные факты

Колумбия не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 поединков.

Только в 1 из последних 6 игр молодежной сборной Франции было забито менее 3 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.58.