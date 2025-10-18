Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колумбия U-20 – Франция U-20. Прогноз на матч за 3-е место молодежного ЧМ
Молодёжный чемпионат мира U20
Колумбия U20
18.10.2025 22:00 - : -
Франция U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
18 октября 2025, 09:21 | Обновлено 18 октября 2025, 09:36
37
0

Колумбия U-20 – Франция U-20. Прогноз на матч за 3-е место молодежного ЧМ

Матч начнется 18 октября в 22:00 по Киеву

18 октября 2025, 09:21 | Обновлено 18 октября 2025, 09:36
37
0
Колумбия U-20 – Франция U-20. Прогноз на матч за 3-е место молодежного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 октября, состоится матч за третье место чемпионата мира U-20 между сборными Колумбии и Франции. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Колумбия U-20

На групповом этапе турнира сборная смогла одержать лишь 1 победу против Саудовской Аравии и дважды сыграть вничью с Норвегией и Нигерией. Однако даже 5-х баллов было достаточно, чтобы занять 1-е место группы и квалифицироваться в плей-офф.

В 1/8 финала колумбийцы 3:1 одолели сверстников из Южной Африки, а в четвертьфинале обыграли испанцев со счетом 2:3. На стадии 1/2 коллектив минимально уступил чрезвычайно сильной сборную Аргентины. В дополнительных тренировочных турнирах перед чемпионатом мира команда не участвовала, а лишь проводила товарищеские игры.

Франция U-20

Групповой этап прошел для команды довольно сумбурно. Сначала французы 2:1 одолели сверстников из Южной Африки, но во 2-м туре 3:0 уступили молодежьке США. Даже разгром Новой Каледонии со счетом 6:0 не помог трехцветным подняться выше 3-й строчки группы, хотя на их счету было 6 зачетных пунктов.

В плей-офф Франция минимально обыграла Японию и одолела Норвегию со счетом 2:1. Однако в полуфинале турнира коллектив вылетел от сборной Марокко, проиграв в серии пенальти.

В июне этого года молодежка Ле Блюз также стала победителем турнира Морриса Ревелло – в финале команда обыграла сверстников из Панамы со счетом 2:0.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх текущими составами.

Интересные факты

  • Колумбия не может сохранить ворота сухими уже в течение 4 поединков.
  • Только в 1 из последних 6 игр молодежной сборной Франции было забито менее 3 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Колумбия U20
18 октября 2025 -
22:00
Франция U20
Тотал больше 2 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЮКСА – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Аргентина U-20 – Марокко U-20. Прогноз и анонс на финал молодежного ЧМ
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
сборная Колумбии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Футбол | 17 октября 2025, 11:34 1
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги

За 3 последних выпуска заработали 14860 грн при ставке 1000 на событие

Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17 октября 2025, 23:59 14
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом

Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

Роман ВАНТУХ: «Нынешняя серия в чемпионате мотивирует динамовцев»
Футбол | 18.10.2025, 09:55
Роман ВАНТУХ: «Нынешняя серия в чемпионате мотивирует динамовцев»
Роман ВАНТУХ: «Нынешняя серия в чемпионате мотивирует динамовцев»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
Другие виды | 17.10.2025, 17:58
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 207
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 12
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем