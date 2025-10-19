Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0. Бронзовый мяч на 2-й минуте. Видео гола
Смотрите видеообзор матча за третье место на чемпионате мира U-20
Определен обладатель бронзы на молодежном чемпионате мира U-20.
Сборная Колумбии обыграла команду Франции со счетом 1:0 и вошла в тройку медалистов.
Единственный гол уже на 2-й минуте забил Оскар Переа после передачи Бенитеса Эрнандеса.
Колумбия заняла третье место на турнире, а Франция осталась без медалей.
В финале в Сантьяго сыграют Аргентина U-20 и Марокко U-20.
Чемпионат мира U-20
Матч за третье место. 18 октября 2025
Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0
Гол: Оскар Переа, 2
Видео гола и обзор матча
Colombia 🆚 France#U20WC pic.twitter.com/gnDjNjb4An— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 18, 2025
События матча
