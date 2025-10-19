Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0. Бронзовый мяч на 2-й минуте. Видео гола
Молодёжный чемпионат мира U20
Колумбия U20
18.10.2025 22:00 – FT 1 : 0
Франция U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
19 октября 2025, 16:29 | Обновлено 19 октября 2025, 16:31
149
0

Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0. Бронзовый мяч на 2-й минуте. Видео гола

Смотрите видеообзор матча за третье место на чемпионате мира U-20

19 октября 2025, 16:29 | Обновлено 19 октября 2025, 16:31
149
0
Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0. Бронзовый мяч на 2-й минуте. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Определен обладатель бронзы на молодежном чемпионате мира U-20.

Сборная Колумбии обыграла команду Франции со счетом 1:0 и вошла в тройку медалистов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол уже на 2-й минуте забил Оскар Переа после передачи Бенитеса Эрнандеса.

Колумбия заняла третье место на турнире, а Франция осталась без медалей.

В финале в Сантьяго сыграют Аргентина U-20 и Марокко U-20.

Чемпионат мира U-20

Матч за третье место. 18 октября 2025

Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0

Гол: Оскар Переа, 2

Видео гола и обзор матча

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Переа (Колумбия U20).
По теме:
Верес – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Навес или удар? Легионер Вереса забил эффектный мяч с фланга
Нэшвилл – Интер Майами – 2:5. Хет-трик и золотая бутса Месси. Видео голов
чемпионат мира по футболу U-20 выбор редакции видео голов и обзор сборная Колумбии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 19 октября 2025, 16:00 0
Карпаты – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Безвыигрышный домашний сериал «Карпат» затянулся

ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Футбол | 18 октября 2025, 18:59 4
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ

Киевляне снова потеряли очки

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Футбол | 19.10.2025, 10:04
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18.10.2025, 18:31
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19.10.2025, 07:58
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 4
Бокс
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
17.10.2025, 21:05 5
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 10
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем