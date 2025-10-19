Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0. Бронзовый мяч на 2-й минуте. Видео гола

Определен обладатель бронзы на молодежном чемпионате мира U-20.

Сборная Колумбии обыграла команду Франции со счетом 1:0 и вошла в тройку медалистов.

Единственный гол уже на 2-й минуте забил Оскар Переа после передачи Бенитеса Эрнандеса.

Колумбия заняла третье место на турнире, а Франция осталась без медалей.

В финале в Сантьяго сыграют Аргентина U-20 и Марокко U-20.

Чемпионат мира U-20

Матч за третье место. 18 октября 2025

Колумбия U-20 – Франция U-20 – 1:0

Гол: Оскар Переа, 2

Видео гола и обзор матча