Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
«Рух» исчезнет, если вылетит из УПЛ
Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский готов распустить свою команду, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, «желто-черные» прекратят свое существование в случае вылета в Первую лигу.
При этом отмечается, что даже в случае ликвидации первой команды, академия «Руха» продолжит свое существование и, вероятно, будет заниматься воспитанием футболистов для львовских «Карпат».
После 7 туров УПЛ «Рух» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Сейчас команда идет на антирекордной для себя серии из 6 поражений в чемпионате подряд.
А розкажіть ще раз байки про круту академію і її крутих випускників)
а львівський Рух всьо?...
Тобто вкладав багато років та грошей в розвиток клубу, щоб у випадку невдачі одразу розігнати? слабо віриться