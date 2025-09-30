Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
ФК Рух

Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский готов распустить свою команду, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «желто-черные» прекратят свое существование в случае вылета в Первую лигу.

При этом отмечается, что даже в случае ликвидации первой команды, академия «Руха» продолжит свое существование и, вероятно, будет заниматься воспитанием футболистов для львовских «Карпат».

После 7 туров УПЛ «Рух» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Сейчас команда идет на антирекордной для себя серии из 6 поражений в чемпионате подряд.

Рух Львов Григорий Козловский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас ликвидация
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Сергей Викторович
А что случилось ? Контрабанда сигарет стала убыточной ?
+6
Показать Скрыть 2 ответа
etorfine
Сумувати ніхто не буде..
А розкажіть ще раз байки про круту академію і її крутих випускників)
+2
MaximusOne
Недовго музика та грала...
+1
Dfbj
Маркевича тренером або хай буде так 
+1
Burevestnik
сільські клуби (Колос, Кудрівка) можуть,
а львівський Рух всьо?...
0
Skor Pion
продай клуб для чого ліквідовувати телепень
-1
Микола Унгурян
незрозуміло, Бурбас протверезів чи навпаки набухався і почав пургу гнати? )))
Тобто вкладав багато років та грошей в розвиток клубу, щоб у випадку невдачі одразу розігнати? слабо віриться
-1
