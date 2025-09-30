Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский готов распустить свою команду, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «желто-черные» прекратят свое существование в случае вылета в Первую лигу.

При этом отмечается, что даже в случае ликвидации первой команды, академия «Руха» продолжит свое существование и, вероятно, будет заниматься воспитанием футболистов для львовских «Карпат».

После 7 туров УПЛ «Рух» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Сейчас команда идет на антирекордной для себя серии из 6 поражений в чемпионате подряд.