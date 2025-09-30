Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Сучжоу, Китай.

В первом раунде украинка проиграла Далме Галфи (Венгрия, WTA 97) за 1 час и 28 минут.

WTA 125 Сучжоу. Хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Далма Галфи (Венгрия) – 2:6, 2:6

Стародубцева провела первое очное противостояние против Галфи.

Юлия проиграла шестой матч подряд. В последний раз она побеждала в конце июля, когда одолела Магдалену Френх во втором круге тысячника в Монреале. На прошлой неделе Стародубцева уступила Айле Томлянович на старте соревнований WTA 1000 в Пекине.

Галфи в 1/8 финала турнира в Сучжоу поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (WTA 63).