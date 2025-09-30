Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 23:49 |
56
1

Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ

Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1

30 сентября 2025, 23:49 |
56
1 Comments
Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

30 сентября состоялся матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Пафос» принимал мюнхенскую «Баварию».

Поединок проходил на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкий гранд добыл эффектную победу со счетом 5:1:дублем отличился Гарри Кейн, первый гол в составе мюнхенского клуба забил Николас Джексон, гол и два ассиста на счету Майла Олисе.

Единственный мяч в составе хозяев поля забил Мислав Оршич.

С 6 баллами после 2 туров «Бавария» возглавила турнирную таблицу Лиги чемпионов. «Пафос» с 3 очками стал 27-м.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Пафос – Бавария – 1:5

Голы: Оршич, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейру, 20, Джексон, 31, Олисе, 68

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Снова забили пять. Атлетико уничтожил Айнтрахт Франкфурт в Лиге чемпионов
Арсенал – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФОТО. Слот заменил голкипера в матче Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль
Бавария Лига чемпионов Пафос Гарри Кейн Николас Джексон Майкл Олисе Рафаэл Геррейру Мислав Оршич
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панама U-20 – Украина U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 30 сентября 2025, 23:23 0
Панама U-20 – Украина U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Панама U-20 – Украина U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира U-20 в Чили

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 20
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Футбол | 30.09.2025, 21:39
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30.09.2025, 09:19
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 30.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Який жах!Добре що Динамо туди не потрапило.
Ответить
0
Популярные новости
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 29
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем