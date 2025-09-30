Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1
30 сентября состоялся матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Пафос» принимал мюнхенскую «Баварию».
Поединок проходил на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Немецкий гранд добыл эффектную победу со счетом 5:1:дублем отличился Гарри Кейн, первый гол в составе мюнхенского клуба забил Николас Джексон, гол и два ассиста на счету Майла Олисе.
Единственный мяч в составе хозяев поля забил Мислав Оршич.
С 6 баллами после 2 туров «Бавария» возглавила турнирную таблицу Лиги чемпионов. «Пафос» с 3 очками стал 27-м.
Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур
Пафос – Бавария – 1:5
Голы: Оршич, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейру, 20, Джексон, 31, Олисе, 68
Фото матча:
